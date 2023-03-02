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影／頭過「箱」嘸過！外送員毀柵欄 找退休法官來拒賠
有網友在臉書「爆料公社」發文，一名外送員送餐到社區時，硬闖導致柵欄損壞，結果對方不但拒賠，還找來退休法官撐腰，拒絕賠償，讓住戶相當傻眼。
監視器畫面中可以看到，當時外送員騎機車低頭硬鑽過柵欄，卻沒留意柵欄卡在身體和外送箱之間的空隙，往前騎時因為柵欄被外送箱卡住而彎折損壞。住戶報警找來外送員，但對方拒絕賠償，住戶指出，一開始外送員先宣稱柵欄本來就是歪的，後來被監視器影片打臉，又改口說趕時間才強行通過，還說柵欄扳正就好，或把彎折處鋸掉就好。住戶痛批這名外送員「滿口謊言，一點悔意都沒有，惡劣至極。」
網友看完也紛紛留言，「他以為頭過身就過」、「不直接提告毀損嗎」、「外送仔素質不意外啊」、「這個外送員智力受損嚴重」。
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