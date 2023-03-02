影／同桌友人看不慣弟罵大哥出言護嗆 釀兩男街頭鬥毆

新北市蘆洲區洪姓男子，昨天深夜與薛姓3兄弟，在民生街一家卡拉ok店喝酒，期間洪男看不慣薛家老二指罵老大，認為他沒大沒小出言護他嗆對，引爆兩男衝突。過程中兩男在街頭上演全武行，警到場薛男怒告洪男傷害，洪男不提告，帶回洪男偵辦，警詢後依傷害罪嫌將洪男函送法辦。

經調查，洪姓男子（68歲）昨天（1日）深夜11時許，與薛姓一家三兄弟，相約到新北市蘆洲區民生街一家上卡拉ok店喝酒歡唱，今天凌晨4人酒過三巡，薛家二哥（46歲）因係突指對薛家大哥一陣飆罵，這讓坐在一旁的洪男頗為尷尬，洪認為薛家老二沒大沒小，出言護他嗆對。

孰料，洪男話才出口，卻惹火薛家老二，雙方爆發激烈口角，過程中，兩人從店內吵到店外，最後直接在街頭上演全武行，導致薛男臉部、右手多處擦挫傷，送醫後沒有大礙。事後薛男控告洪男傷害，洪男不提告，帶回洪男偵辦，警詢後依傷害罪嫌將洪男函送法辦。

蘆洲警分局蘆洲所副所長郭立森呼籲，理性飲酒方為摯友，切勿因飲酒過多失控導致傷害自己或是他人。