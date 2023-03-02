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高雄阿伯領17.5萬存摺忘了帶走 這舉止怪異引警逮人
65歲丁姓男子昨到高雄鳳山區一家郵局提款，領17萬5000元，行員關心提問，他急說買車用，錢沒領、存摺忘了拿就跑了；後返回取摺，行員報警，因買車、賣車提款說詞反覆，被警揭穿是老車手，存摺被列警示帳戶，將他逮捕送辦。
警方指出，丁姓男子昨下午4時許，到鳳山區鳳松路一家郵局臨櫃提款，欲提領17萬5000元時，行員關心提問，他卻急說要買車，還要行員「不要問這麼多啦」，後來錢沒領，連存摺都忘了取走，便逕自離去。
不久後，郵局接到電話，指稱有匯款給丁姓男子，質疑郵局為何不讓他領錢，隨後丁男即折返郵局，堅持要領17萬5000元，因舉止怪異，行員報警。
鳳山警分局文山派出所員警趕到郵局，丁男告知警方提領的錢是為了買車之用，後又指錢是對方跟他買車的錢，因買車、賣車費用說不清，警方查證帳戶發現已有被害人報案，帳戶已遭設警示帳戶。
警方當下戳破丁男謊言，斥責「阿伯你是車手哦」，丁百口莫辯，當場被上銬逮捕，查扣帳戶存簿及印章；警詢後依詐欺罪嫌送辦。
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