高雄阿伯領17.5萬存摺忘了帶走 這舉止怪異引警逮人

65歲丁姓男子昨到高雄鳳山區一家郵局提款，領17萬5000元，行員關心提問，他急說買車用，錢沒領、存摺忘了拿就跑了；後返回取摺，行員報警，因買車、賣車提款說詞反覆，被警揭穿是老車手，存摺被列警示帳戶，將他逮捕送辦。

警方指出，丁姓男子昨下午4時許，到鳳山區鳳松路一家郵局臨櫃提款，欲提領17萬5000元時，行員關心提問，他卻急說要買車，還要行員「不要問這麼多啦」，後來錢沒領，連存摺都忘了取走，便逕自離去。

不久後，郵局接到電話，指稱有匯款給丁姓男子，質疑郵局為何不讓他領錢，隨後丁男即折返郵局，堅持要領17萬5000元，因舉止怪異，行員報警。

鳳山警分局文山派出所員警趕到郵局，丁男告知警方提領的錢是為了買車之用，後又指錢是對方跟他買車的錢，因買車、賣車費用說不清，警方查證帳戶發現已有被害人報案，帳戶已遭設警示帳戶。