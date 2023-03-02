「妳若匯了錢絕對放水流！」警接力勸說攔阻老婦遭詐騙
「妳連他臉是圓的扁的都不知道，妳就這麼相信他（詐騙集團）？」「妳若匯了，錢絕對放水流！」屏東縣員警語氣堅定地對遭詐老婦接力勸說，再加上郵局行員合力阻詐強助攻，讓老婦恍然大悟，打消匯款念頭。
屏東縣里港警分局今指出，大平派出所警員唐宏昇、偵查隊偵查佐林勳邦日前接獲郵局通報，63歲高姓婦人疑遭詐騙集團盯上要匯款60萬9000元，唐、林兩員現場了解狀況後，得知又是假投資詐騙老梗，立即不斷勸說，成功保住老婦近61萬元積蓄。
警方說，高姓婦人在通訊軟體認識不明網友，該網友稱有管道能以較低價格換取美金，以此賺取價差，但要先將錢轉入其指定帳戶再協助辦理後續事宜，還要婦人附匯款收據，單純老婦信以為真，到里港郵局要將存款60萬9000元匯給不明網友。
郵局行員關懷提問後驚覺有異，通報轄區大平派出所處理，警方不斷勸說，這絕對是詐騙集團的詐騙手法，妳不要相信。員警不斷提醒「妳連他臉是圓的扁的都不知道，妳就這麼相信？」、「妳若匯了，錢絕對放水流!」「對阿！就放水流了！」警方堅定語氣接力勸說，老婦一聽打消交付匯款念頭。本件阻詐案經里港分局員警與里港郵局行員共同聯手攔阻詐騙，成功保住老婦之積蓄60萬9000元。
里港警分局長何明祥說，天下沒有白吃的午餐，詐騙集團起初會以投資虛擬貨幣、外幣或博弈遊戲為標的，打著高投資、高獲利等名號，慫恿被害人加入投資平台投資，並引導被害人買入虛擬貨幣、外幣等方式，要求被害人匯入詐騙集團提供的個人匯款帳戶，由此詐得款項。此為常見詐騙手法，請民眾切勿輕信，如有疑問，請立即撥打110或165查證，警方會立刻協助。
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