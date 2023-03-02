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影／凌晨情侶吵架聲太大 惹火住戶罵「小聲點」釀衝突
新北市三重區許姓男子，今天凌晨因係與女友在介壽路吵架，因爭吵聲量過大，引起一樓住戶劉男不滿出來嗆罵，雙方爆發激烈衝突。過程中，兩人在巷弄內扭打，造成雙方頭部、肢體多處擦挫傷。警方獲報派員趕抵，將兩人帶回，雙方互不提告，警詢後依社維法送辦。
據了解，許姓男子（29歲）今天凌晨1時30分左右，因係與女友在新北市三重區介壽路39巷內吵架，兩人爭吵聲量過大擾人清夢，引起一樓住戶劉男（35歲）不滿，氣呼呼地走衝屋外，對著許男一陣怒罵「半夜吵架，不會小聲點嗎？」許男正在氣頭上，見劉男朝他飆罵，氣回「關你什麼事！」引爆兩人衝突。
過程中，兩人在巷弄內拉扯推擠，最後直接上演全武行，造成許、劉二男頭部挫傷、手腳多處擦挫傷。警方獲報派員趕抵，許、劉兩男個站一旁，情緒已沒那麼激動，警方先安撫兩方情緒，旋即將兩男帶回派出所，雙方互不提告，警詢後依社會秩序維護法第87條送辦。
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