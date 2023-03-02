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花蓮老夫妻暗夜駕膠筏捕鰻苗 遇強風擱淺海巡救援

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣廖姓夫婦昨晚駕駛膠筏到花蓮溪出海口捕鰻苗，因夜間風大失去控制航向能力，擱淺在花蓮溪水道口南側岸際沙灘上，2人受困。海巡人員獲報趕往救援，接駁到岸際，現場巡查沒有油汙外洩情況。

海巡署第九巡防區指揮部昨晚8時5分接到民眾通報，指看見一艘膠筏距離花蓮溪口南岸過近，疑似擱淺。經確認是花蓮漁港籍膠筏擱淺，船上有2人受困，立即啟動救援行動，指派第六海巡隊、第一二岸巡隊花蓮漁港安檢所、花蓮商港安檢所、七星潭安檢所及海保署人員趕赴救援。

花蓮漁港安檢所所長少校彭鈺淳表示，抵達現場發現這艘膠已擱淺在花蓮溪水道口南側岸際沙灘上，即將受困2人以接駁方式救到岸際。

家住新城鄉的76歲廖姓船長表示，與66歲妻子一同到花蓮溪口捕撈鰻苗，但入夜後東北季風增強，船隻失去舵效，失去對航向的控制能力，才導致意外擱淺。兩人都未受傷，並未送醫。

因為現場海象不佳，膠筏暫時固定於岸際，由海巡人員現場定點巡查，目前觀察沒有油汙外洩情況，將待海象較穩定後，由友船協助拖帶回港。

第一二岸巡隊表示，近日海象較不穩定，提醒出海作業船隻注意航行安全，若遇到危難狀況，可撥打海巡署118免費服務專線請求協助。

花蓮縣政府農業處表示，依「鰻苗捕撈漁期管制規定」，距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域，每年3月1日起至10月31日止為鰻苗禁捕期，不過規定已將花蓮、台東縣除外，不受禁捕期限制。

花蓮一艘膠筏昨晚到花蓮溪口捕鰻苗時擱淺，海巡人員趕往救出2人。圖／第一二岸巡隊提供
花蓮一艘膠筏昨晚到花蓮溪口捕鰻苗時擱淺，海巡人員趕往救出2人。圖／第一二岸巡隊提供
花蓮一艘膠筏昨晚到花蓮溪口捕鰻苗時擱淺，海巡人員趕往救出2人。圖／第一二岸巡隊提供
花蓮一艘膠筏昨晚到花蓮溪口捕鰻苗時擱淺，海巡人員趕往救出2人。圖／第一二岸巡隊提供
花蓮一艘膠筏昨晚到花蓮溪口捕鰻苗時擱淺，海巡人員趕往救出2人。圖／第一二岸巡隊提供
花蓮一艘膠筏昨晚到花蓮溪口捕鰻苗時擱淺，海巡人員趕往救出2人。圖／第一二岸巡隊提供

花蓮 海巡署 安檢

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