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影／家屬向媽祖祈求兒平安歸來 大甲警立刻尋獲

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

新北市47歲鄭男是虔誠大甲媽祖信徒，獨自南下到台中朝拜卻迷途，大甲警方發現鄭體力不支坐著，協助查詢身分並連繫上家屬；鄭男父親接到電話說，他向媽祖祈求平安找回兒子，要報警就接獲警方尋獲電話，真的是媽祖顯靈。

前天晚間10點多，大甲警分局大甲派出所員警謝家軒、王伯豪執行超商巡邏，到大甲鎮瀾宮旁的便利商店時，民眾告知警方，一名中年男子無故坐在地上不知所措，警方上前關懷，發現鄭男無法清楚表達自己身分及住家地址，累了只好席地休息。

員警透過警政系統查詢到鄭男身分，聯繫遠在新北樹林住所，鄭男父親接到警察電話時，驚呼回答，「你怎麼知道我兒子不在家，我祈求媽祖，正準備要報警協尋，沒想到媽祖顯靈，警察找到了」。

原來，鄭男是虔誠的大甲媽祖信徒，原本與父親約定4月21日大甲媽祖遶境進香時在前往鎮瀾宮參拜，殊不知他自己一個人就先搭火車前往。

父親頻向員警道謝，還好警察及在地民眾幫助兒子，讓遠在新北的他安心，為此還特別與警方合影留念。

大甲警分局呼籲，家中有年長者或易走失家屬，應多加注意動態，盡可能外出由家屬陪同；另為防止走失，亦可在身上留有連絡電話等資訊的紙條，有利員警迅速查證迷失者身份並聯繫家屬，協助迷失者平安返家。

新北市47歲鄭男(中)獨自南下到台中朝拜卻迷途，大甲警方協助查詢身分並連繫上家屬；鄭男父親向媽祖祈求平安找回兒子，正要報警就接獲警方尋獲電話，真的是媽祖顯靈。圖／讀者提供
新北市47歲鄭男(中)獨自南下到台中朝拜卻迷途，大甲警方協助查詢身分並連繫上家屬；鄭男父親向媽祖祈求平安找回兒子，正要報警就接獲警方尋獲電話，真的是媽祖顯靈。圖／讀者提供

大甲媽祖 警察

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