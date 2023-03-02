警分局長率隊赴親子劇團 反詐騙宣導深入人心
台中市東勢區有多處景點適合家庭共遊，228連假期間，東勢警分局分局長林大帶領同仁到各觀光景點、親子劇團進行反詐騙宣導，逐一發送傳單並講解現行詐騙集團慣用伎倆，呼籲民眾不要受騙上當，深入人心。
東勢分局長林大為帶領副分局長、偵查隊、派出所長，在228連假期間，前進轄內客家文化園區、東豐綠色自行車道及東勢河濱公園，民眾高度聚集場所，與遊客、民眾熱情互動，除了解析各種詐騙手法及話術外，更向遊客關心提問有沒有接到過詐騙電話，進行防詐宣導。
林大為也細心解說，現行詐騙方式有：假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙等，搭配詐欺案件實例分享，讓現場銀髮族與親子都能理解，守住荷包。
林大為呼籲，詐騙犯行層出不窮，民眾接獲可疑電話簡訊或網路資訊，可撥打165電話諮詢，謹記一聽、二掛、三查證訣竅，以免受騙，確保自身財產安全。
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