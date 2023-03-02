聽新聞
test
0:00 / 0:00
抓到了！撞死騎士駕駛落網 肇逃躲回家：自己也會怕
高雄市橋頭區昨晚發生轎車衝撞機車的肇逃事故，騎士頭部受傷昏迷送醫，上午搶救不治；肇逃車輛在現場遺留車牌，還有目擊者見義勇為協助報警，警方一小時內，肇逃駕駛家中將人逮回；據悉，該駕駛雖無酒駕，但聲稱當下也很害怕，才會跑回家中。詳細事故原因，目前警方仍在釐清。
這起事故發生於昨晚11時43分許，42歲林姓男子騎車沿橋頭區公園路東往西向行駛，突遭一輛轎車高速衝撞，案發當下，林男噴飛倒地，肇事車輛並未停下，隨即駛離。
警獲報到場，發現遭撞林男頭部受傷倒地昏迷，機車則被撞爛，碎片四散，還遺留一面肇逃車輛的車牌。
警方在一小時內，找到涉嫌肇逃的29歲何姓男子，據悉，何男並無酒駕，聲稱撞到人當下自己也很害怕，所以才跑回家。警方也發現，他駕駛的車輛，車頭凹陷毀損，車內並無查獲任何違禁品，詳細事故原因，仍待釐清。
目擊者在臉書「爆料公社」貼文指，事故當下傷者卡在鐵皮圍欄。因現場遺留車牌，有網友留言調侃，「駕駛應該有急事（有留聯絡方式了XD）」；另有目擊者見義勇為，在事故當下馬上衝去，確定有拍下車牌才開去派出所報案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言