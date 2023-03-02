快訊

董至成認「包養酒店小姐8年」 鬆口洩離婚真相

對心臟影響重大！研究稱失眠者患心肌梗塞機率是一般人1.69倍

最新軍售！美宣布售台數百枚F-16飛彈 總價近190億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

抓到了！撞死騎士駕駛落網 肇逃躲回家：自己也會怕

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄市橋頭區昨晚發生轎車衝撞機車的肇逃事故，騎士頭部受傷昏迷送醫，上午搶救不治；肇逃車輛在現場遺留車牌，還有目擊者見義勇為協助報警，警方一小時內，肇逃駕駛家中將人逮回；據悉，該駕駛雖無酒駕，但聲稱當下也很害怕，才會跑回家中。詳細事故原因，目前警方仍在釐清。

這起事故發生於昨晚11時43分許，42歲林姓男子騎車沿橋頭區公園路東往西向行駛，突遭一輛轎車高速衝撞，案發當下，林男噴飛倒地，肇事車輛並未停下，隨即駛離。

警獲報到場，發現遭撞林男頭部受傷倒地昏迷，機車則被撞爛，碎片四散，還遺留一面肇逃車輛的車牌。

警方在一小時內，找到涉嫌肇逃的29歲何姓男子，據悉，何男並無酒駕，聲稱撞到人當下自己也很害怕，所以才跑回家。警方也發現，他駕駛的車輛，車頭凹陷毀損，車內並無查獲任何違禁品，詳細事故原因，仍待釐清。

目擊者在臉書「爆料公社」貼文指，事故當下傷者卡在鐵皮圍欄。因現場遺留車牌，有網友留言調侃，「駕駛應該有急事（有留聯絡方式了XD）」；另有目擊者見義勇為，在事故當下馬上衝去，確定有拍下車牌才開去派出所報案。

目擊者在臉書「爆料公社」貼文。圖／取自臉書「爆料公社」
目擊者在臉書「爆料公社」貼文。圖／取自臉書「爆料公社」
警方在肇事逃逸駕駛家中將人帶回派出所釐清案情。記者陳弘逸／翻攝
警方在肇事逃逸駕駛家中將人帶回派出所釐清案情。記者陳弘逸／翻攝
高雄橋頭昨晚發生轎車衝撞機車的肇逃事故，騎士頭部受傷送醫，上午不治，肇逃車輛在現場遺留車牌。記者陳弘逸／翻攝
高雄橋頭昨晚發生轎車衝撞機車的肇逃事故，騎士頭部受傷送醫，上午不治，肇逃車輛在現場遺留車牌。記者陳弘逸／翻攝
高雄橋頭昨晚發生轎車衝撞機車的肇逃事故，騎士頭部受傷送醫，上午不治。記者陳弘逸／翻攝
高雄橋頭昨晚發生轎車衝撞機車的肇逃事故，騎士頭部受傷送醫，上午不治。記者陳弘逸／翻攝
目擊者在臉書「爆料公社」貼文。圖／取自臉書「爆料公社」
目擊者在臉書「爆料公社」貼文。圖／取自臉書「爆料公社」
高雄橋頭昨晚發生轎車衝撞機車的肇逃事故，騎士頭部受傷送醫，上午不治。記者陳弘逸／翻攝
高雄橋頭昨晚發生轎車衝撞機車的肇逃事故，騎士頭部受傷送醫，上午不治。記者陳弘逸／翻攝

肇逃 酒駕

延伸閱讀

把騎士撞成重傷逃逸…車牌遺落路邊 網酸：有留聯絡方式

年輕女子載友從桃園酒駕回台北 半途失控自撞護欄2人棄車肇逃

嘉縣死亡車禍駕駛肇逃遭拘提 檢方諭令3萬元交保

哈士奇溜進廚房「點燃瓦斯加熱披薩」！牠肇逃前頻頻心虛回頭：我只是餓了

相關新聞

抓到了！撞死騎士駕駛落網 肇逃躲回家：自己也會怕

高雄市橋頭區昨晚發生轎車衝撞機車的肇逃事故，騎士頭部受傷昏迷送醫，上午搶救不治；肇逃車輛在現場遺留車牌，還有目擊者見義勇...

公司遭男子持長槍開5槍 行凶動機曝因他賭爛「瘋琴」

嘉義縣水上鄉1處華廈巨得集團，凌晨1點多遭29歲邱姓男子持改造長槍，對門口連開4槍，隨後帶槍到水上警分局自首投案，警方初...

「妳若匯了錢絕對放水流！」警接力勸說攔阻老婦遭詐騙

「妳連他臉是圓的扁的都不知道，妳就這麼相信他（詐騙集團）？」「妳若匯了，錢絕對放水流！」屏東縣員警語氣堅定地對遭詐老婦接...

外籍男大生騎車酒駕裝傻 一口流利英文巡佐上場他認了

聖露西亞籍安姓大學生，因228連假，到高雄市區酒吧小酌，清晨時分騎機車返家，橫跨雙黃線被巡邏警網攔下，安以英文答話裝傻，...

影／凌晨情侶吵架聲太大 惹火住戶罵「小聲點」釀衝突

新北市三重區許姓男子，今天凌晨因係與女友在介壽路吵架，因爭吵聲量過大，引起一樓住戶劉男不滿出來嗆罵，雙方爆發激烈衝突。過...

花蓮老夫妻暗夜駕膠筏捕鰻苗 遇強風擱淺海巡救援

花蓮縣廖姓夫婦昨晚駕駛膠筏到花蓮溪出海口捕鰻苗，因夜間風大失去控制航向能力，擱淺在花蓮溪水道口南側岸際沙灘上，2人受困。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦