把騎士撞成重傷逃逸…車牌遺落路邊 網酸：有留聯絡方式
高雄橋頭區昨天深夜發生一起轎車衝撞機車的肇逃事故，騎士頭部受傷送醫搶救，肇逃車輛在現場遺留車牌，還有目擊者見義勇為協助報警，警方也在一小時內逮人，初步了解，該駕駛無酒駕情事，詳細事故原因仍待釐清。
經查42歲林姓男子昨晚11時許，騎車沿橋頭區公園路東往西向行駛，突遭一輛轎車撞擊；有網友在臉書「爆料公社」貼文指，事故傷者卡在鐵皮圍欄。事故當下，肇事轎車車頭明顯毀損凹陷，仍駛離現場。
警獲報到場，發現遭撞林男，頭部受傷緊急送醫搶救，另發現路旁遺留肇事轎車車牌，隨後警循線找到，該車，並逮捕涉嫌肇事逃逸的29歲何姓男子，初步了解，何男並無酒測，詳細肇因，仍待釐清。
此事故被貼上臉書，還有網友留言調侃，「駕駛應該有急事 (有留聯絡方式了XD.)」；另有目擊者見義勇為，在事故當下馬上衝去，確定有拍下車牌才開去派出所報案。
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