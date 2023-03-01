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國道3號關廟路段邊坡晚間火警 國道警察現場警戒
國道3號北向353.2公里關廟路段附近邊坡下午5時57分傳出雜草火警，濃煙竄出，國道八隊據報後，立即派遣巡邏車前往查看，台南市消防局據報後也調派大批人車前往滅火，直至晚間7時29分火勢撲滅，國道八隊指出，火場位在外側邊坡，未占用、未影響主線車道。
國道八隊指出，派遣善化分隊巡邏車，晚間6時24分抵達現場警戒，發現邊坡燃燒現場未占用、未影響主線車道，同時，該路段後方無車流回堵，現場由消防隊撲滅火勢。
國道八隊指出，台南消防局人車6時33分抵達現場，在外側路肩灑水滅火，直至7時29分火勢撲滅。
國道八隊呼籲用路人於春夏季節雜草乾燥易引發火警，民眾應注意火源，並提醒民眾經過應注意安全。
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