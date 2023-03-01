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新店小貨車出事！右轉撞機車再波及3路人 公車站牌「應聲斷裂」

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

溫姓男子今天下午開小貨車要去新店慈濟醫院送貨，正要右轉醫院急診室大門，卻撞上右側直線行駛的機車騎士，騎士陳姓男子遭撞、人車噴飛，由於前方不到5公尺處就是公車站牌，機車受慣性滑行，直接朝公車等候方向飛去，波及3名無辜路人，更「直接撞斷公車站牌」，場面駭人，所幸傷者均無生命危險。

警方今天下午4點24分獲報，新店區復興路91號發生車禍趕抵，機車騎士陳男（25歲）意識清楚，左手、雙膝、腹部擦挫傷，協助送慈濟醫院救治；一旁還有3名等公車的路人遭波及，傷者分別是2名17歲女學生（姐妹關係）、59歲簡姓男子，3人有明顯傷勢，所幸意識均清楚，緊急送新店耕莘醫院。

據了解，小貨車駕駛溫男（35歲）當時開車要去慈濟醫院送貨，開到了醫院急診室出入口、正要右轉進入醫院，不慎撞上直線行駛在右側的機車騎士陳男，不排除是視線死角釀禍；詳細肇事責任待進一步釐清。

新北市新店慈濟醫院門口，今天下午發生車禍意外，一輛小貨車正要右轉，撞上右側直行機車，機車噴飛後，波及前方停等公車的3名民眾，更撞斷公車站牌，畫面駭人。記者翁至成／翻攝
新北市新店慈濟醫院門口，今天下午發生車禍意外，一輛小貨車正要右轉，撞上右側直行機車，機車噴飛後，波及前方停等公車的3名民眾，更撞斷公車站牌，畫面駭人。記者翁至成／翻攝
新北市新店慈濟醫院門口，今天下午發生車禍意外，一輛小貨車正要右轉，撞上右側直行機車，機車噴飛後，波及前方停等公車的3名民眾，更撞斷公車站牌，畫面駭人。記者翁至成／翻攝
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機車騎士 車禍

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