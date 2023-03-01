北竿鄉親身體突不適 馬祖海巡巡防艇伸援送醫

外島資源稀缺，若有民眾突然身體有狀況，就顯得相當危險。馬祖海巡隊今下午接獲通報，有名有慢性病的長者狀況緊急，因此立即派遣PP-3578巡防艇於北竿白沙港執行後送，轉至南竿連江縣立醫院檢查治療，保障居民生命安全醫療權益。

海巡署第十一巡防區指揮部所轄第十（馬祖）海巡隊表示，今下午三點左右接獲北竿衛生所通報，有一名鄉親因身體不適，且年紀甚大及患有慢性疾病，經評估狀況急需轉診至南竿連江縣立醫院檢查治療，遂申請派艇協助後送。

馬祖海巡隊說明，獲報後立即派遣PP-3578巡防艇於北竿白沙港執行後送，現新冠肺炎疫情雖已趨緩，但為保護自己也保護他人，海巡人員仍全程做好防疫措施接駁病患及其親友隨行前往南竿；考量患者現況，以最大安全速率及妥適照護方式執行航行至南竿，四點多安全抵達南竿福澳港，交由救護車轉送連江縣立醫院醫治，後送任務圓滿達成。