聽新聞
test
0:00 / 0:00
嗶！嗶！基市大執法「駕駛未讓行人」錄影蒐證 攔停開單
基隆市今起展開「行人友善」大執法，警方共在20處路口設崗，取締未禮讓行人的汽機車駕駛人。員警看到駕駛人未禮讓斑馬線行人違規行為，「嗶、嗶」哨音隨即響起，攔停開單舉發。今天到下午4點為止，共開出44張罰單。
市警局表示，「行人友善」專案勤務，3月1日起為嚴正執法期，取締汽機車不停讓行人違規行為。今天共取締44件，其中汽車12件、機車32件。依道路交通管理處罰條例規定，機車騎士處罰1200元、小型車駕駛人罰2000元、大型車駕駛人罰2800元罰鍰。
基隆市長謝國樑今年1月17日市政會議後，宣布推行行人友善政策，呼籲車輛行經路口應禮讓行人。警方1月間提報10處重點路口執勤，2月1日起再增10處路口，採勸導和取締並重，到2月底共開出1816張罰單，其中機車1124件，超過六成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言