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嗶！嗶！基市大執法「駕駛未讓行人」錄影蒐證 攔停開單

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市今起展開「行人友善」大執法，警方共在20處路口設崗，取締未禮讓行人的汽機車駕駛人。員警看到駕駛人未禮讓斑馬線行人違規行為，「嗶、嗶」哨音隨即響起，攔停開單舉發。今天到下午4點為止，共開出44張罰單

市警局表示，「行人友善」專案勤務，3月1日起為嚴正執法期，取締汽機車不停讓行人違規行為。今天共取締44件，其中汽車12件、機車32件。依道路交通管理處罰條例規定，機車騎士處罰1200元、小型車駕駛人罰2000元、大型車駕駛人罰2800元罰鍰。

基隆市長謝國樑今年1月17日市政會議後，宣布推行行人友善政策，呼籲車輛行經路口應禮讓行人。警方1月間提報10處重點路口執勤，2月1日起再增10處路口，採勸導和取締並重，到2月底共開出1816張罰單，其中機車1124件，超過六成。

基隆市友善行人政策今起「大執法」，市警局規畫警力在多處路口執勤，取締汽機車駕駛人未禮讓行人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市友善行人政策今起「大執法」，市警局規畫警力在多處路口執勤，取締汽機車駕駛人未禮讓行人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市友善行人政策今起「大執法」，市警局規畫警力在多處路口執勤，取締汽機車駕駛人未禮讓行人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市友善行人政策今起「大執法」，市警局規畫警力在多處路口執勤，取締汽機車駕駛人未禮讓行人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市友善行人政策今起「大執法」，市警局規畫警力在多處路口執勤，取締汽機車駕駛人未禮讓行人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市友善行人政策今起「大執法」，市警局規畫警力在多處路口執勤，取締汽機車駕駛人未禮讓行人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市友善行人政策今起「大執法」，市警局規畫警力在多處路口執勤，取締汽機車駕駛人未禮讓行人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市友善行人政策今起「大執法」，市警局規畫警力在多處路口執勤，取締汽機車駕駛人未禮讓行人。記者邱瑞杰／翻攝

罰單

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