嗶！嗶！基市大執法「駕駛未讓行人」錄影蒐證 攔停開單

基隆市今起展開「行人友善」大執法，警方共在20處路口設崗，取締未禮讓行人的汽機車駕駛人。員警看到駕駛人未禮讓斑馬線行人違規行為，「嗶、嗶」哨音隨即響起，攔停開單舉發。今天到下午4點為止，共開出44張罰單。

市警局表示，「行人友善」專案勤務，3月1日起為嚴正執法期，取締汽機車不停讓行人違規行為。今天共取締44件，其中汽車12件、機車32件。依道路交通管理處罰條例規定，機車騎士處罰1200元、小型車駕駛人罰2000元、大型車駕駛人罰2800元罰鍰。