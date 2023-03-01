影／未繫安全帶致死率高3.6倍 國道警：安全帶是保命符

去年（2022年）一整年，國道高速公路未依規定繫上安全帶，導致車禍致死人數共計13人。國道警提醒，用路人沒繫安全帶被彈出車外的機率，是有繫安全帶的30倍，致死率則是3.6倍。對此，國道警呼籲「安全帶才是保命」若被攔查將被開處6千元以下罰鍰。

國道警察局第一公路警察大隊表示，有駕駛人為貪圖方便，沒繫安全帶，或以夾扣讓安全帶過鬆，甚至使用消音扣，直接插入安全帶插座，用以規避警方取締。但這樣往往導致車內駕駛及乘客被拋出車外，或碰撞車內座椅、車窗玻璃，造成嚴重的傷害。

國道警表示，去年（2022年）7月14日下午3時33分左右，一名王姓男子駕駛自小客車，行經國道一號高速公路北向50.2公里桃園出口匝道，因後座乘客未依規定繫安全帶，遭警員攔下依違反道路交通管理處罰條例第31條之規定，開處3千元以上6千元以下罰鍰。

根據國道警去年（2022年）統計，國道高速公路未依規定繫上安全帶，導致車禍致死人數共計13人，且車禍發生時，沒繫安全帶被彈出車外的機率，是比有繫安全帶的人高出30倍，未繫安全帶發生交通事故致死機率，則是高出有正確使用者的3.6倍，顯見繫上安全帶的重要性。