台中大肚山火燒山波及「鹿群」！驚見鹿屍、8鹿狂奔

台中市龍井區竹坑南寮步道228連假遭鄰近的大肚山公墓火災波及，觀景平台、步道周邊植栽被燒毀，令人怵目驚心。莊姓女子在臉書PO出火燒山後，一頭鹿葬身火海成焦屍，另有八隻鹿群在焦黑的山坡地狂奔逃過一劫，許多網友表示心痛，呼籲要好好保護山林。

台灣山林復育協會執行長蔡智豪說，大肚山區因棲地被嚴重破壞，野生動物如穿山甲、白鼻心數量銳減，野生梅花鹿已滅絕，現在民眾看到是被飼養過跑出來的野化鹿，並非野生鹿。

莊姓女子在台中大肚山火燒山後，在竹坑南寮步道附近發現鹿群在山坡地狂奔與焦屍。圖／莊姓女子提供

蔡智豪指出，他曾在南寮、向上路靠工業區的山坡地看到鹿的蹤跡，過去也有鹿跨越公路、跑到社區情事發生，由於在低海拔人口密集處，大型動物出沒，可能造成危險，因此經他建議，市府設置「小心鹿出沒」路標提醒。大肚山公墓火警，建設設置防火帶防範。

莊姓臉友表示，她在火災過後跟親友前往南寮步道，現場光禿禿一片，意外看到有8隻野鹿在眼前奔跑，還撿到一隻鹿角，「誇張到下巴快掉下來」。

莊小姐指出，南寮步道焦土的路跡部分，是越野腳踏車與越野機車使用的路線，一路向內部延伸，盼越野族能改至其他地點練習，留給大肚山水鹿們棲息的家。

台中市政府說明，龍井竹坑南寮登山步道有主步道，以及A、B、C三條支線步道，經維管單位龍井區公所初勘，目前主步道仍可通行，毀損部分包括一座景觀平台燒毀，另外，A、B支線步道部分路段2側樹木也有燒毀情形，已拉設警示線先行封閉，避免民眾靠近。