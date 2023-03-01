監視器拍到賊偷雞15隻？只拍到騎在附近 二審逆轉無罪

台中市太平區一處雞舍在前年底遭小偷行竊15隻雞，警方根據監視器，發現當時有一名機車騎士行經附近，前往查緝後，發現江男的衣帽、腰包的特徵與竊賊符合，但江否認涉案，一審判刑10月，但二審認定，現場監視器不清晰，也只拍到機車騎士在附近，無法據此連結江是竊賊，改判無罪確定。

檢警調查，前年11月5日深夜11時許，有竊賊行竊太平區東平路308巷內、由黃姓業者經營的養雞場，偷走15隻雞，造成損失2萬多元。

業者調閱監視器，發現有一名體格中等，頭戴紅色鴨舌帽，帽上疑寫有「福」字的竊賊所為，賊在現場持不明光源照射雞舍，還在雞舍鐵網門附近，來回走動、晃動鐵網門，再以不詳方式，破壞門鎖後行竊。

警方調閱附近路口監視器，發現案發時間點附近，僅有一輛機車行經該處，經查出陳姓女車主後，陳女辯稱，當時是將機車借給59歲的江姓友人。

警方前往查緝，發現江當時的衣著特徵，有背一個黑色背包，頭戴紅色鴨舌帽，特徵與竊賊符合，但江否認涉案，辯稱當時騎機車的人不是他，但又說，機車大部分時間都是他在使用。

一審不採信江的辯詞，認為被害人雞舍附近，僅有江借用的機車行經該處，而且江被警方發現時，衣著特徵又與竊賊特徵相符，按照常理難以想像此巧合，認定江是竊賊，加上江有公共危險前科，依法加重其刑，判刑10月。