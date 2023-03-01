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影／墾丁音控師酒後理智斷線 持刀割同事頸又追打主管

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

在屏東墾丁一處表演場擔任舞台音控師樊姓男子，不滿職場的工作分配和態度，與賴姓同事、吳姓主管有嫌隙，昨天下午酒後情緒失控，憤而持水果刀劃傷賴姓同事頸部，再追趕推倒吳姓主管，警方及時趕至逮捕，檢視賴的頸部被割傷約7公分，差點割到喉部，送醫縫合已無大礙，警方訊後將樊依殺人未遂、恐嚇等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

恆春分局墾丁派出所昨天下午1時許接獲報案，指墾丁路段一處表演場內有人持水果刀刀劃傷、追打恐嚇他人，警方立即派遣警力到場處置，當場逮捕樊姓男子（35歲）；樊在墾丁一家新開的魔術秀場擔任音控師，被逮捕時情緒有些激動，怒指吳姓主管平常分配工作不公平，賴姓同事看不起他，憤而持水果刀找兩人理論，只是要討個公道。

警方調查，樊姓男子昨天中午酒後愈想愈氣，在表演場拿著水果刀先架住賴姓同事，持刀劃傷其頸部，賴見樊的理智斷線，苦苦求饒且頻頻道歉，樊隨即棄刀放開賴，不久見吳姓主管經過，便徒手追趕致吳摔倒，警方接獲報案及時趕到制伏逮捕，並通知救護車將賴送醫。

醫師檢視賴姓被害人頸部的傷口約7公分，差點就割到可能會致命喉部，經包紮縫合後已無大礙，吳姓主管左手掌輕微擦傷，兩人不解為何會有失控舉動。 警方告誡樊姓男子職場工作若有不遇或爭議，應循合法管道和溝通爭取權益，以非法暴力手段處理，不但無法解決問題，還將面臨牢獄之災，實在是得不償失。

在屏東墾丁一處表演場擔任音控師樊姓男子，與賴姓同事、吳姓主管有嫌隙，昨天下午酒後情緒失控，憤而持水果刀劃傷賴姓同事頸部，再徒手追趕推倒吳姓主管。圖／警方提供
在屏東墾丁一處表演場擔任音控師樊姓男子，與賴姓同事、吳姓主管有嫌隙，昨天下午酒後情緒失控，憤而持水果刀劃傷賴姓同事頸部，再徒手追趕推倒吳姓主管。圖／警方提供
在屏東墾丁一處表演場擔任音控師樊姓男子，昨天下午酒後情緒失控，持水果刀劃傷賴姓同事頸部，再徒手追趕推倒吳姓主管被逮捕。圖／警方提供
在屏東墾丁一處表演場擔任音控師樊姓男子，昨天下午酒後情緒失控，持水果刀劃傷賴姓同事頸部，再徒手追趕推倒吳姓主管被逮捕。圖／警方提供

墾丁

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