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警察大頭娃娃來宏匯廣場宣導 防詐、識詐吸民圍觀
為加深民眾防詐、識詐觀念，今天上午，新莊警分局派出警察大頭娃娃、警用大型重機車，在新北市新莊區宏匯廣場進行宣導，員警以淺顯易懂圖卡、標語，彙整出常見詐騙手法，透過解說，不但提升民眾「防詐」意識，也讓圍觀民眾直呼「印象深刻！」
新莊警分局表示，為加深民眾防詐、識詐觀念，新莊分局派員在228四天連假期間，陸續派員走訪新莊棒球場、新莊體育場陽光草坪、IKEA等人潮易聚集的場所，進行詐騙預防宣導。
今天是連假過後上班首日，新莊警方特別選在宏匯廣場，再度辦理防詐、識詐宣導活動，現場除了有警察大頭娃娃及擺放警用大型重機車外，也請外表清秀、嗓音甜美的女警前來助陣，成功吸引遊客駐足圍觀。
不但如此，為讓民眾清楚瞭解，員警利用淺顯易懂圖卡、標語，彙整出常見詐騙手法，如假投資詐騙、假交友詐騙、假網拍詐騙、解除分期付款詐騙進行案例宣導，以簡單明瞭的解說，提升民眾「防詐」意識，也讓圍觀民眾直呼「印象深刻」。
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