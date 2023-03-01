「98％成功率」引進戰場急救神器 桃園OCHA存活率5倍增

到院前心肺功能停止（OCHA）患者急救時有困難，台灣消防4年前引進電動骨針，直接自骨髓注射強心針，大幅提高救活率，其中桃園消防局三民分隊是全市第一個引進的分隊，今首度對內舉辦骨針工作坊，讓更多消防員熟習骨針技術。

桃園市消防局2020年底起陸續配發電動骨針，目前全市40個消防分隊均配置2組，原須由高級救護技術員（TP）施打，去年中獨步全國開放中級救護技術員（T2）以上即可施打。

三民分隊高級救護技術員張詠翔指出，OCHA患者因血液循環停止太久、肥胖或其他原因，靜脈難以注射，利用電動骨針（EZ-IO）在肱骨（肩膀）處或脛骨內側鑽孔後，將點滴、藥物注入骨髓；電動骨針操作容易、成功率高達98％，在接受正確教學並練習後，成功率高達98%。

張詠翔表示，過去骨針多用於戰場或小兒科，一針約3000元，對比一般靜脈注射一針9元十分高昂，因此會審慎患者情況後，經家屬同意後施打。

三民分隊統計，2020年至2022年間出勤約300件OHCA案件中，救護員靜脈輸液比率從52％上升至73％、給予急救藥物比率從55.2％上升至79.7％，不但為醫院節省了更多搶救時間，也讓到院前恢復心肺功能比率從3.1％上升至22.4％、患者存活出院比率從2％上升至11.2％，64名使用骨針患者中有6人存活出院。

三民分隊TP陳美惠表示，去年一名80多歲婦女在泳池溺水OCHA，抵達現場時泳池救生員正在執行CPR，救護人員接手時患者全身濕透、難找尋適合施打血管，幸好有電動骨針克服困難，在及時給予急救藥物後，幫助患者到院後即恢復呼吸心跳。