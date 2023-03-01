淡水老夫婦共乘機車遭休旅車撞倒推行10公尺 妻死夫命危

休旅車在十字路口撞上機車，繼續向前推行近10公尺才停下，造成1死1命危。記者林昭彰／翻攝 新北市淡水區今天上午許發生死亡車禍，1輛休旅車在中山北路二段189巷，通過無號誌十字路口，撞上1對共乘機車的老夫婦，69歲老婦送醫急救傷重不治，73歲老翁仍在搶救中尚未脫險。

這起事故發生在上午11時26分左右，46歲鄭姓女子駕駛休旅車通過路口直行，與垂直方向也是直行的機車，在十字路中央發生碰撞，休旅車將機車推行近10公尺才停下，地上留下很長的刮痕。

老夫婦被救護車送往淡水馬偕醫院，69歲林姓婦人急救後於下午1時許宣告不治，73歲盧姓老翁因顱內出血，仍昏迷搶救當中。2名駕駛均無飲酒。

警方指出，汽車行駛的路線，路口地面上有「停」字警示，機車行駛的路線地面也有「慢」字警示，但雙方通過路口都沒有減速停等，導致車禍發生，詳細肇事責任還需進一步鑑識釐清。