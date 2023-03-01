聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／孕婦堵在車陣即將臨盆 三重警開道10分鐘抵達醫院
新北市1名郭姓男子日前著急開車載著臨盆妻子趕赴醫院途中，因為路上車多實在等不及了，半途停在捷運台北橋站，趕緊打110求助，三重派出所隨即派員騎機車開道，只花10分鐘趕抵長庚醫院生產，母子均安。
警方上個月26日晚間7時許接到通報，警員胡展嘉馬上騎機車趕抵，當時天空下著雨，又是228連假的晚上，車流量頗大，由於孕婦羊水已破即將分娩，郭姓丈夫原本打算自行車開到醫院，但發現路上車太多，又怕救護車趕過來也需要時間，情急之下報警求援。
雖然台北長庚醫院僅約6公里距離，但依當時的交通狀況，開車恐怕需要30分鐘才到得了。警員胡展嘉決定鳴笛開道護送，警用機車直接衝上台北橋汽車道，沿途阻隔車流、指揮避讓，10分鐘就將孕婦護送到達，郭男不停感謝員警協助，孕婦順利生產，母子均安。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言