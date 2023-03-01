影／孕婦堵在車陣即將臨盆 三重警開道10分鐘抵達醫院

新北市1名郭姓男子日前著急開車載著臨盆妻子趕赴醫院途中，因為路上車多實在等不及了，半途停在捷運台北橋站，趕緊打110求助，三重派出所隨即派員騎機車開道，只花10分鐘趕抵長庚醫院生產，母子均安。

警方上個月26日晚間7時許接到通報，警員胡展嘉馬上騎機車趕抵，當時天空下著雨，又是228連假的晚上，車流量頗大，由於孕婦羊水已破即將分娩，郭姓丈夫原本打算自行車開到醫院，但發現路上車太多，又怕救護車趕過來也需要時間，情急之下報警求援。