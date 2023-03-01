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影／孕婦堵在車陣即將臨盆 三重警開道10分鐘抵達醫院

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名郭姓男子日前著急開車載著臨盆妻子趕赴醫院途中，因為路上車多實在等不及了，半途停在捷運台北橋站，趕緊打110求助，三重派出所隨即派員騎機車開道，只花10分鐘趕抵長庚醫院生產，母子均安。

警方上個月26日晚間7時許接到通報，警員胡展嘉馬上騎機車趕抵，當時天空下著雨，又是228連假的晚上，車流量頗大，由於孕婦羊水已破即將分娩，郭姓丈夫原本打算自行車開到醫院，但發現路上車太多，又怕救護車趕過來也需要時間，情急之下報警求援。

雖然台北長庚醫院僅約6公里距離，但依當時的交通狀況，開車恐怕需要30分鐘才到得了。警員胡展嘉決定鳴笛開道護送，警用機車直接衝上台北橋汽車道，沿途阻隔車流、指揮避讓，10分鐘就將孕婦護送到達，郭男不停感謝員警協助，孕婦順利生產，母子均安。

三重警分局員警騎機車衝上台北橋汽車道，沿途鳴笛開道，護送孕婦趕抵台北長庚醫院生產。記者林昭彰／翻攝
三重警分局員警騎機車衝上台北橋汽車道，沿途鳴笛開道，護送孕婦趕抵台北長庚醫院生產。記者林昭彰／翻攝

孕婦 長庚 警察

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