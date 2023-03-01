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影／大貨車國道突變換車道 轎車被撞飛火花四濺

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

國道一號北上235公里昨晚發生嚴重車禍，62歲營業大貨車黃姓駕駛行徑虎尾路段時，欲從中線車道切到外側車道，卻不慎撞擊行駛外側車道轎車，轎車左後方受撞擊後打滑，彈飛至內側車道，險再被後方大貨車追撞，無人傷亡且均無酒測反應。

62歲黃男駕駛營業大貨車，昨晚7點56分在國道一號北向235公里處，行駛在中線車道，欲變換至外側車道時，因變換車道不當，撞擊外側車道31歲戴男駕駛轎車，導致轎車失控撞擊內側護欄，煞車火花四濺，逆向停在內側車道，車潮回堵10公里。

警方表示，變換車道不當是國道十大肇事因素第3名，去年變換車道不當事故共5443件，依道路交通管理處罰條例第33條1項4款規定，最高可處6000元罰緩。汽車行駛途中，不得突然或任意變換車道，如欲變換車道時，應先顯示方向燈，並保持安全距離。

大貨車突然變換車道，轎車在國道被撞飛火花四濺。圖／國道警察提供
大貨車突然變換車道，轎車在國道被撞飛火花四濺。圖／國道警察提供
大貨車突然變換車道，轎車在國道被撞飛火花四濺。圖／國道警察提供
大貨車突然變換車道，轎車在國道被撞飛火花四濺。圖／國道警察提供

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