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救護才下三義火炎山又上山 消防人員撲空傻眼

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣三義鄉火炎山2月25日發生山友途中昏倒，消防人員緊急救護下山，1個多小時後又據報1名母親帶著2名兒童求助，花了1個多小時上山，母女3人卻已下山，消防人員傻眼，籲請珍惜救援資源。

三義鄉火炎山是熱門登山路線，假日民眾絡繹不絕，一名王姓男子（53歲）2月25日上午10點39分，在步道1.7至1.8公里間昏倒，苗栗縣政府消防局據報，11名警義消花了約1個小時上山，王男失去呼吸心跳。

救護人員使用軟式擔架，將王男下送，途中消防局苗栗特搜分隊2人支援，下午1點46分到達登山口後，救護車送醫，消防局當天下午3點16分再接獲報案，一名30歲的婦人帶著8歲、10歲女兒在火炎山步道2公里處，婦人肢體無力、無法行走求助。

三義分隊9名警義消再度上山，下午4點50分待救地點，卻不見母女3人蹤影，經聯繫婦人休息後，已自行下山，消防人員傻眼，表示雖然是白跑一趟，但還好人都平安，不過，救援資源不是這樣浪費的，如果可以自行下山，應及早通報解除警報。

消防局指出，火炎山步道多是陡峭山徑，路基又是石礫地，常有身體不適或是踩空扭傷的情況發生，民眾登山前，除評估自身狀況，做好事前登山準備，登山時更應時時注意腳下的路況，保障自身安全，也不要任意求助，排擠救援資源。

一名30歲的婦人2月25日帶著2名女兒在火炎山步道2公里處求助，消防人員上山卻不見蹤影。圖／苗栗縣政府消防局提供
一名30歲的婦人2月25日帶著2名女兒在火炎山步道2公里處求助，消防人員上山卻不見蹤影。圖／苗栗縣政府消防局提供
一名30歲的婦人2月25日帶著2名女兒在火炎山步道2公里處求助，消防人員上山卻不見蹤影。圖／苗栗縣政府消防局提供
一名30歲的婦人2月25日帶著2名女兒在火炎山步道2公里處求助，消防人員上山卻不見蹤影。圖／苗栗縣政府消防局提供

苗栗縣 山友

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