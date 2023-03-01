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遭疑是「內鬼」？女車手被當狗鐵鍊拴腳毆打囚3天

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市21歲陳姓女詐騙集團車手日前到警局製做筆錄後，被懷疑出賣集團，遭囚禁在龍井區一處檳榔攤地下室鐵皮屋內3天，不但被毆打，還像栓狗般雙腳被鐵鏈拴住，後趁隙向父求救後被救出。警方說，已鎖定4名詐騙集團成員，依妨害自由罪嫌報請檢察官指揮偵辦。

據了解，陳女在上月24日到警局製做筆錄後，前往龍井區一處檳榔攤找同夥，同夥懷疑陳女供出內情，毆打陳女，並以鐵鏈囚禁在檳榔攤地下室，27日上午陳女趁同夥外出時，利用現場遺留的手機趕緊向父親求救。

警方與家屬趕往現場後，陳女雙腳被鐵鏈拴住，但雙手可自由活動，陳女自行打開大門，頭部、頸部、四肢遭毆傷。因現場未看見鑰匙，警方請消防員到場協助破壞陳女腳上的鐵鏈，並協助送醫。

烏日警分局表示，案發後分局立即組成專案小組展開查緝，已鎖定4個特定對象，全案報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，朝治平掃黑及組織犯罪偵辦，後續將擴大追查其他可能涉案共犯，並清查有無黑道幫派背後操縱。

烏日警分局呼籲，民眾切勿輕易相信各類賺錢容易的廣告或訊息，對周邊親友也應多加提醒或宣導，如有類似遭遇或發現可疑人、事、物，請撥打110報案或至就近警察機關報案。

21歲的陳姓女車手疑遭同夥懷疑向警方供出內情，慘遭毆打、鐵鏈拴腳，囚禁在龍井一處檳榔攤地下室鐵皮屋內。記者趙容萱／翻攝
21歲的陳姓女車手疑遭同夥懷疑向警方供出內情，慘遭毆打、鐵鏈拴腳，囚禁在龍井一處檳榔攤地下室鐵皮屋內。記者趙容萱／翻攝
21歲的陳姓女車手疑遭同夥懷疑向警方供出內情，慘遭毆打、鐵鏈拴腳，囚禁在龍井一處檳榔攤地下室鐵皮屋內。記者趙容萱／翻攝
21歲的陳姓女車手疑遭同夥懷疑向警方供出內情，慘遭毆打、鐵鏈拴腳，囚禁在龍井一處檳榔攤地下室鐵皮屋內。記者趙容萱／翻攝
21歲的陳姓女車手疑遭同夥懷疑向警方供出內情，慘遭毆打、鐵鏈拴腳，囚禁在龍井一處檳榔攤地下室鐵皮屋內。記者趙容萱／翻攝
21歲的陳姓女車手疑遭同夥懷疑向警方供出內情，慘遭毆打、鐵鏈拴腳，囚禁在龍井一處檳榔攤地下室鐵皮屋內。記者趙容萱／翻攝

詐騙集團 車手

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