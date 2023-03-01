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7旬老翁泡文山溫泉 疑心血管疾病昏迷送醫不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮秀林鄉文山溫泉今天驚傳意外，一名70歲林姓男子跟友人相約泡文山溫泉，卻突然昏迷溺水，朋友緊急將他拉到溪邊急救。救護人員到場發現林男已沒有呼吸心跳，送醫後搶救不治。而林男有心血管疾病，太魯閣國家公園管理處表示，民眾需評估自身風險，做好準備再前往，以免發生意外。

林姓男子本身有心血管疾病，今天跟幾名友人泡文山溫泉，疑似身體不適，突然昏迷溺水，被友人發現，趕緊將他拉到岸邊急救，並向外求援。消防局立即派遣新秀分隊前往，並通知太管處派員協助，到現場時發現林男已沒有生命跡象，緊急送往國軍花蓮總醫院，仍搶救無效。

太魯閣國家公園管理處內的文山溫泉，位在立霧溪支流大沙溪河床上，溫泉從岸邊大理石岩縫中流出，溫度高達47度，是鹼性碳酸野溪溫泉，過去是知名泡湯勝地。卻在2005年發生落石擊中遊客意外，造成1死7傷。

太管處於2018年正式廢除文山溫泉，將水泥溫泉池、下溪的水泥階梯及木造步道等拆除。不過行政院在2019年開放山林，民眾有親近山林的權利，因此，文山溫泉沒有完全封閉，仍有部分民眾或旅行團前往泡湯。

太管處天祥管理站主任高佽表示，文山溫泉遊憩區用地已於2018年歸還花蓮林管處，屬於自然野溪，也就是有風險的溪流，開放山林後，民眾仍可自行前往，不會開罰。

高佽指出，東部地震多，溪流易有落石且溪谷很深，還有暴漲的風險，若民眾對於該區域環境的了解不足，非常容易發生事故，太管處都有在路口處放置警示牌提醒，充分告知野溪的危險性，不時也有人員巡視，勸導民眾做好準備、自行評估風險，並一定要規畫完善再進入野溪與山林。

花蓮秀林鄉文山溫泉今天驚傳意外，一名70歲林姓男子跟友人相約泡文山溫泉，卻突然昏迷溺水，送醫不治。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮秀林鄉文山溫泉今天驚傳意外，一名70歲林姓男子跟友人相約泡文山溫泉，卻突然昏迷溺水，送醫不治。圖／花蓮縣消防局提供
林姓男子本身有心血管疾病，跟幾名友人泡文山溫泉，突然昏迷溺水，救護人員緊急送往國軍花蓮總醫院，仍搶救無效。圖／花蓮縣消防局提供
林姓男子本身有心血管疾病，跟幾名友人泡文山溫泉，突然昏迷溺水，救護人員緊急送往國軍花蓮總醫院，仍搶救無效。圖／花蓮縣消防局提供

溫泉 太魯閣國家公園 花蓮

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