快訊

祕魯外送員把木乃伊當「精神女友」 專家揭真相：是男的

ChatGPT、AI、翻譯機器人狂潮 大學外語專班的末日危機？

台灣軍備的未來潛力軍：馳騁俄烏戰場的輪型自走砲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／屏東老翁掃墓卻遭火噬慘死 家屬控訴求助被拒盼揪出兇手

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣228連假掃墓焚燒雜草火警頻傳，恆春鎮26日發生消防隊員支援打火遭水箱車重壓殉職憾事前，佳冬第三公墓25日發生前往掃墓的75歲邱姓老翁被大火燒死案，家屬投訴，當天向消防隊求援協尋不僅遭拒，還要他們自己找，態度讓人心痛，盼揪出放火兇手，不能枉死；消防局表示並非推卸，而是依失蹤人口程序請家屬向警方報案；警方表示隔天即找到嫌犯依放火罪送辦，是否有因果關係，尚待等火調和解剖相驗結果。

75歲邱姓老翁住佳冬鄉石光見，邱的女兒說，父親每年都會在清明節前到佳冬第三公墓的墓地掃墓，25日上午11時半獨自帶鐮刀前往掃墓，母親中午未見返家吃飯，趕到公墓找人，發現先前失火的公墓地面滾燙無法靠近，於是到消防隊詢問到現場打火的隊員是否有看到，能否請隊員配戴設備再去查看，未料回應要家屬自己去找，言談間甚至感到邱翁被質疑就是縱火人，令人心痛。

她說，下午4時半在離祖墳不到5公尺的後方發現已被燒死，屍身是彎曲趴在水泥碑上，死狀淒慘，無法理解放火燒墓又不控制火場的行為，釀成天人永隔悲劇，希望警方揪出並嚴懲放火人；之後找到目擊者並報案，警方事後也找到陳姓男子，但放火時間有出入，希望檢警明查，另有隊員說是爸爸自行朝火場走去，對家屬是二度傷害，鄉公所也應建立監督公墓巡察制度，杜絕陋習，而不是放任發生。

該公墓當天共通報3起火警，邱姓老翁疑似是在第二場約12時發生的火警葬身； 屏東縣消防局表示，當天該公墓火警都撲滅，家屬到分隊請求支援協尋，分隊是依失蹤人口程序請家屬向警方報案，並非推辭，之後接獲石光派出所通報前往，陳屍地點與前兩場火警都有數十公尺遠距離，已進行火場調查，釐清火源、風向及時間順序，受理態度被質疑不佳部分，督察科已展開調查，若屬實將懲處。

枋寮警方說，佳冬公墓發現遭火焚燒焦屍後，立即封鎖現場派遣鑑識人員及通知消防局火調科前往勘查，警方專案小組根據現場目擊者，找到當天上午7時前往掃墓並燒雜草並引發火警的60歲陳姓男子，陳到案時也承認有燒，因未熄滅後即離去致引發火警，危害公共安全，今天將他依放火罪嫌函送檢方偵辦，上午第一場火警是否與下午老翁被燒死有關，需待解剖相驗和火場調查報告才能確認。

屏東縣佳冬第三公墓25日下午傳出前往掃墓的75歲邱姓老翁被燒死，警方派遣鑑識人員並通知消防局火調人員到場勘查，家屬控訴求助被拒盼揪出放火兇手。 圖／警方提供
屏東縣佳冬第三公墓25日下午傳出前往掃墓的75歲邱姓老翁被燒死，警方派遣鑑識人員並通知消防局火調人員到場勘查，家屬控訴求助被拒盼揪出放火兇手。 圖／警方提供
屏東縣佳冬第三公墓25日下午傳出前往掃墓的75歲邱姓老翁被燒死，警方派遣鑑識人員並通知消防局火調人員到場勘查，家屬控訴求助被拒盼揪出放火兇手。 圖／警方提供
屏東縣佳冬第三公墓25日下午傳出前往掃墓的75歲邱姓老翁被燒死，警方派遣鑑識人員並通知消防局火調人員到場勘查，家屬控訴求助被拒盼揪出放火兇手。 圖／警方提供

清明節 連假 火災

延伸閱讀

台泥重慶廠火警 影響生產

影／三重承德里資收站火警波及3機車 2名少年因「好玩」縱火

民眾連假返鄉掃墓 屏東消防局4天接獲百餘件雜草火警

周春米才指示依放火罪查辦 警方法辦引發公墓火警6旬男

相關新聞

五股新興堂香舖大爆炸4死38傷 桃園市消防局確定要連帶賠償1077萬元

桃園萬達煙火公司12年前因爆炸被廢止爆竹煙火製造許可證書，負責人鄭禮廷為減少損失，將專業煙火賣給新興堂香鋪老闆陳邱隆，未...

遭疑是「內鬼」？女車手被當狗鐵鍊拴腳毆打囚3天

台中市21歲陳姓女詐騙集團車手日前到警局製做筆錄後，被懷疑出賣集團，遭囚禁在龍井區一處檳榔攤地下室鐵皮屋內3天，不但被毆...

7旬老翁泡文山溫泉 疑心血管疾病昏迷送醫不治

花蓮秀林鄉文山溫泉今天驚傳意外，一名70歲林姓男子跟友人相約泡文山溫泉，卻突然昏迷溺水，朋友緊急將他拉到溪邊急救。救護人...

影／屏東老翁掃墓卻遭火噬慘死 家屬控訴求助被拒盼揪出兇手

屏東縣228連假掃墓焚燒雜草火警頻傳，恆春鎮26日發生消防隊員支援打火遭水箱車重壓殉職憾事前，佳冬第三公墓25日發生前往...

228大溪老街壅擠女童走失 童語「米老鼠衣服」警一眼找到

昨天228連假最後一天，桃園市大溪老街人潮壅擠，游姓女子帶著5歲女兒前往大溪區中正公園遊玩，人多疏忽，女童玩溜滑梯後走失...

專偷路旁未上鎖轎車財物 男子在網咖爽打遊戲逮正著

41歲陳姓男子經常趁深夜或四下無人之際，在台南市區閒逛，隨機拉啟車門有無上鎖，趁機偷竊車內財物，上月20日、23日行竊，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦