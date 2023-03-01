影／屏東老翁掃墓卻遭火噬慘死 家屬控訴求助被拒盼揪出兇手

屏東縣228連假掃墓焚燒雜草火警頻傳，恆春鎮26日發生消防隊員支援打火遭水箱車重壓殉職憾事前，佳冬第三公墓25日發生前往掃墓的75歲邱姓老翁被大火燒死案，家屬投訴，當天向消防隊求援協尋不僅遭拒，還要他們自己找，態度讓人心痛，盼揪出放火兇手，不能枉死；消防局表示並非推卸，而是依失蹤人口程序請家屬向警方報案；警方表示隔天即找到嫌犯依放火罪送辦，是否有因果關係，尚待等火調和解剖相驗結果。

75歲邱姓老翁住佳冬鄉石光見，邱的女兒說，父親每年都會在清明節前到佳冬第三公墓的墓地掃墓，25日上午11時半獨自帶鐮刀前往掃墓，母親中午未見返家吃飯，趕到公墓找人，發現先前失火的公墓地面滾燙無法靠近，於是到消防隊詢問到現場打火的隊員是否有看到，能否請隊員配戴設備再去查看，未料回應要家屬自己去找，言談間甚至感到邱翁被質疑就是縱火人，令人心痛。

她說，下午4時半在離祖墳不到5公尺的後方發現已被燒死，屍身是彎曲趴在水泥碑上，死狀淒慘，無法理解放火燒墓又不控制火場的行為，釀成天人永隔悲劇，希望警方揪出並嚴懲放火人；之後找到目擊者並報案，警方事後也找到陳姓男子，但放火時間有出入，希望檢警明查，另有隊員說是爸爸自行朝火場走去，對家屬是二度傷害，鄉公所也應建立監督公墓巡察制度，杜絕陋習，而不是放任發生。

該公墓當天共通報3起火警，邱姓老翁疑似是在第二場約12時發生的火警葬身； 屏東縣消防局表示，當天該公墓火警都撲滅，家屬到分隊請求支援協尋，分隊是依失蹤人口程序請家屬向警方報案，並非推辭，之後接獲石光派出所通報前往，陳屍地點與前兩場火警都有數十公尺遠距離，已進行火場調查，釐清火源、風向及時間順序，受理態度被質疑不佳部分，督察科已展開調查，若屬實將懲處。