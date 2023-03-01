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228大溪老街壅擠女童走失 童語「米老鼠衣服」警一眼找到
昨天228連假最後一天，桃園市大溪老街人潮壅擠，游姓女子帶著5歲女兒前往大溪區中正公園遊玩，人多疏忽，女童玩溜滑梯後走失，神情慌張哭泣「找媽媽」，路人報警，員警根據女童形容「媽媽穿黃色米老鼠衣服」，找到神色緊張的游女，母女再遇緊緊擁抱。
228連假四天，大溪老街周邊道路湧入最多人潮遊玩、買東西，幾乎每天景區人潮壅塞亮紅燈。大溪警方表示，家住大溪的游女（41歲）昨天下午趁好天氣，帶著5歲女兒逛街，母女2人隨後到中正公園溜滑梯，女童遊戲中未看到游女，神情慌張走到大溪區登龍路旁店家哭泣，路人發現後報警處裡。
南雅派出所員警趕到先安撫女童，並透過當地里辦公處廣播尋找游女，可能游女沒聽見，員警詢問媽媽有什麼特徵，女童童言童語形容「媽媽穿黃色米老鼠衣服」。
員警說，游女所穿「米老鼠圖案」的黃色上衣非常顯眼，員警在中正公園分頭找尋，最後在該公園內找到神色緊張、四處張望找人的游女，游女看見找到女兒回，母女緊緊擁抱，一再謝謝警方的協助。
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