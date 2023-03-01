專偷路旁未上鎖轎車財物 男子在網咖爽打遊戲逮正著

41歲陳姓男子經常趁深夜或四下無人之際，在台南市區閒逛，隨機拉啟車門有無上鎖，趁機偷竊車內財物，上月20日、23日行竊，共得手1萬1千元，其中計程車許姓女司機，載客辛勞所得被偷，台南市警二分局循線掌握其身形衣物等特徵，昨在網咖店找到他，打網路遊戲把錢花光光。

警方調查，陳於上月20日早上6時許，在健康路發現呂姓被害人停放路旁轎車未上鎖，竟開啟副駕駛座車門，行竊放於車內皮夾內的現金6000元得逞；25日深夜11時許又以相同手法，趁機行竊許姓被害人停放在西和路的計程車內5000元現金得逞，而兩名被害人分別向南門、長樂派出所報案。

許姓女計程車司機表示，連假期間遊客眾多，載客生意熱絡，不料整天忙碌下來，返家休息時，因一時疏忽，讓一天辛勞載客所得的5000元遭竊。

經第二分局南門所及長樂所等員警受理，並立即調閱影像比對，發現陳男習慣頭戴鴨舌帽，身形及衣服特徵，研判為同一竊賊所為，因犀提供犯嫌特徵照片於分局防竊群組通報，由同仁利用各項勤務機會來注意以緝捕該竊賊。