900萬買到超值透天 鄰居一句話才知道買到凶宅

高雄翁姓男子以900萬元購入前鎮區一間透天厝，結果準備入住時經鄰居告知，才發現買到「凶宅」，氣得提告張姓原屋主詐欺，高雄地檢署偵結，認定張女隱瞞該屋曾發生命案，依詐欺取財將他起訴。

檢調查出，張女出售的房子2010年曾發生火警，當時居住在屋內的胞兄送醫不治，經法醫解剖後確認為一氧化碳中毒死亡。

前年4月間，張女要將該間房屋出售，委託陳0姓房仲協助，最後找上翁姓買家，談妥以900萬元出售，雙方簽合約時，張女孩在建物現況確認書的「本建物於賣方產權持有期間，是否曾發生凶殺、自殺或非自然死亡之情事」一欄勾選「否」。

翁男付完款項後，前年搬入新家後，同年9月經過鄰居告知，才發現該屋11年前曾發生過命案，以高價買到凶宅，且張女還隱瞞屋況，氣得他提告張女詐欺。