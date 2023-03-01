快訊

Gogoro宣布史上最大規模降價！全新Gogoro Delight「本色黑」同步登場

新竹棒球場案十多官員涉疏失 高虹安：目前最高層級是內政部次長

16歲學生動員服勤 專家：每年只訓練8小時等於去送死

900萬買到超值透天 鄰居一句話才知道買到凶宅

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄翁姓男子以900萬元購入前鎮區一間透天厝，結果準備入住時經鄰居告知，才發現買到「凶宅」，氣得提告張姓原屋主詐欺，高雄地檢署偵結，認定張女隱瞞該屋曾發生命案，依詐欺取財將他起訴。

檢調查出，張女出售的房子2010年曾發生火警，當時居住在屋內的胞兄送醫不治，經法醫解剖後確認為一氧化碳中毒死亡。

前年4月間，張女要將該間房屋出售，委託陳0姓房仲協助，最後找上翁姓買家，談妥以900萬元出售，雙方簽合約時，張女孩在建物現況確認書的「本建物於賣方產權持有期間，是否曾發生凶殺、自殺或非自然死亡之情事」一欄勾選「否」。

翁男付完款項後，前年搬入新家後，同年9月經過鄰居告知，才發現該屋11年前曾發生過命案，以高價買到凶宅，且張女還隱瞞屋況，氣得他提告張女詐欺。

高雄地檢署偵辦時，檢方發現當時張女胞兄相驗、解剖及後事、除戶等工作，都是由張女完成，因此認定她知道該屋曾發生過非自然死亡意外，且陳姓女房仲也稱張女沒告知該屋曾發生過命案，檢方綜合相關事證，認為張女刻意隱瞞屋況，今依詐欺取財罪將張女起訴。

翁姓男子買到凶宅，告張姓原屋主隱瞞屋況，高雄地檢署偵結，依詐欺取財罪起訴張女。記者張議晨/攝影
翁姓男子買到凶宅，告張姓原屋主隱瞞屋況，高雄地檢署偵結，依詐欺取財罪起訴張女。記者張議晨/攝影

詐欺 命案 凶宅

延伸閱讀

拿刀砍向同事反遭奪刀刺死 警共逮4人追查高雄工地命案

想退斡旋金房仲卻稱「要走流程才行」 內行一看曝：這是話術

首購族急買房火速簽約 卻遭銀行吐槽「買貴100萬」欲哭無淚

曹雅雯暴瘦10公斤 殉情畫面太駭人

相關新聞

五股新興堂香舖大爆炸4死38傷 桃園市消防局確定要連帶賠償1077萬元

桃園萬達煙火公司12年前因爆炸被廢止爆竹煙火製造許可證書，負責人鄭禮廷為減少損失，將專業煙火賣給新興堂香鋪老闆陳邱隆，未...

專偷路旁未上鎖轎車財物 男子在網咖爽打遊戲逮正著

41歲陳姓男子經常趁深夜或四下無人之際，在台南市區閒逛，隨機拉啟車門有無上鎖，趁機偷竊車內財物，上月20日、23日行竊，...

900萬買到超值透天 鄰居一句話才知道買到凶宅

高雄翁姓男子以900萬元購入前鎮區一間透天厝，結果準備入住時經鄰居告知，才發現買到「凶宅」，氣得提告張姓原屋主詐欺，高雄...

高雄路口計程車擦撞機車 消防隊千斤頂救出壓車下騎士

高雄市左營區左營區博愛二路今天上午發生計程車與機車車禍，林姓男子駕駛計程車右轉，疑未禮讓直行機車，機車騎士黃姓男子撞上後...

車行丟廢棄輪胎遭拒反嗆罵環保人員 網友負評洗版讓他道歉了

新北市新莊區中港路一家機車維修行，日前下午欲將是事業廢棄輪胎丟進資源回收車內，被環保局人員阻止，他竟失控嗆罵。整段過程影...

轎車漂浮有人揮手！桃園女恍神衝入溝渠 獲救抱友痛哭

桃園市觀音區一名徐姓女子昨凌晨下班開車返家途中，疑似因精神不濟沒注意路況，不慎將車開進溝渠裡，在水中載浮載沉；警、消獲報...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦