五股新興堂香舖大爆炸4死38傷 桃園市消防局確定要連帶賠償1077萬元

桃園萬達煙火公司12年前因爆炸被廢止爆竹煙火製造許可證書，負責人鄭禮廷為減少損失，將專業煙火賣給新興堂香鋪老闆陳邱隆，未料裝卸煙火時因摩擦而大爆炸，造成4死38傷、多戶房屋傾倒，最高法院判桃園市政府消防局應連帶國家賠償1077萬餘元確定。

新興堂香鋪2011年發生爆炸案造成4死38傷。圖／聯合報系資料照片

萬達煙火公司2011年4月1日因廠區發生爆炸案，造成1死2傷，被消防局廢止煙火製造許可證書，指示將一般爆竹煙火賣給合法業者，未經認可的爆竹則需銷毀；鄭禮廷擔心爆竹被消防局沒收，4月22日找來陳邱隆、和貨車司機盧錦熹代為找尋藏放處，將煙火載運藏放在三芝區倉庫。

陳、盧將大批煙火裝滿貨車後，先到新興堂卸下部分煙火，但卸貨時因震動、摩擦等因素，引燃煙火造成大爆炸。陳邱隆、盧錦熹、陳邱隆的母親陳純美和路過的駕駛林文宏4人當場死亡，38人輕重傷。

供應煙火的鄭禮廷因沒遵守安全及核備規定，任由陳、盧運出大量煙火，2014年時被最高法院依業務過失致死等罪判2年徒刑確定，民事訴訟則纏訟至今，原告因過世等原因衍生出逾40名的訴訟繼承人。

受害者和家屬主張，萬達煙火公司、陳邱隆及盧錦熹的繼承人、桃園縣消防局（改制前）應負擔賠償責任，請求連帶賠償4332萬餘元；一審判萬達公司、鄭、桃園縣消防局等應連帶賠償1727萬餘元，二審考量屋損、物損、車損應依實際使用年限予以折舊，認定應連帶賠1053萬元較為合理。

最高法院判萬達公司、陳及盧的家屬應連帶賠償1053萬餘元確定，但將桃園市消防局連帶賠償部分廢棄，發回更審；台灣高等法院更一審認為，消防局在萬達公司發生「0401事故」後，既廢止許可證，萬達公司繼續儲放爆竹煙火就算違法，即便爆竹條例未明定消防局在廢止許可證後應如何處理煙火，但考量避免類似公安事故、維護人民財產安全的急迫性與必要性，消防局有採取規制手段管理萬達的爆竹煙火職務義務。