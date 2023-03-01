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高雄路口計程車擦撞機車 消防隊千斤頂救出壓車下騎士
高雄市左營區左營區博愛二路今天上午發生計程車與機車車禍，林姓男子駕駛計程車右轉，疑未禮讓直行機車，機車騎士黃姓男子撞上後倒地，被壓在計程車下。警、消據報趕抵車禍現場，以千斤頂將計程車頂起才救出黃，黃送醫後無生命危險，確實肇事原因由警方調查中。
警方表示，今天上午7時40分，林姓司機（68歲）開計程車，在高雄市左營區博愛二路要右轉明誠二路，與同向直行的機車騎士黃姓男子（19歲）擦撞，黃姓騎士人車倒地，不巧被壓在計程車下，無法脫困。
警、消據報發生車禍，趕到車禍現場，見黃被壓在計程車下，消防隊員立即以手搖式千斤頂頂開計程車，才助黃姓騎士脫困。黃手腳多處擦傷，經救護車送往高醫急救，意識清楚，無生命危險。
警方對林姓計程車司機酒測，未測出酒精反應，確實車禍肇事原因待警方研判分析。
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