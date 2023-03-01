車行丟廢棄輪胎遭拒反嗆罵環保人員 網友負評洗版讓他道歉了

新北市新莊區中港路一家機車維修行，日前下午欲將是事業廢棄輪胎丟進資源回收車內，被環保局人員阻止，他竟失控嗆罵。整段過程影片在網路瘋傳轉載，惹怒網友，紛紛到車行臉書粉絲頁留言洗版。昨車行老闆發覺事態嚴重，親錄3分零6秒道歉影片，希望能得到社會大眾原諒。

據悉，昨天228連假最後一天，網路瘋傳轉載一段影片，內容直指新北市新莊區中港路一家機車維修行，強將店內廢棄輪胎丟進資源回收車內，由於廢棄輪胎屬於事業廢棄物，新北市環保局人員好意提醒，「一天就是兩捆（廢棄輪胎），我們一條街有20幾個（店家），真的沒辦法。」

卻惹火機車行老闆對環保人員嗆罵「我每次要丟三綑，莫名其妙，每次都丟不完……我都綁好了……」還不斷跳針質問「是誰規定的，誰規定的啦」數次將廢輪胎丟進回收車內。環保人員忍不住說「你這是事業廢棄物喔」不過車行老闆依然無視持續跳針嗆問「是誰規定的啊！」

事後有人將嗆罵過程上傳網路，被網友瘋狂轉載，紛紛到機車行臉書粉絲頁留言洗版，有網友說「預約丟輪胎可以嗎」「真的很沒水準」「請不要再違停！佔用中港路」「老闆大剌剌的站出來馬路上完全不管經過的汽機車。」「沒品店家」「誰規定你可以開車行的」「丟輪現眼」「為什麼要為難清潔人員」等話。

網友負評洗版，車行老闆發覺事態嚴重，於昨天親錄3分零6秒4度鞠躬道歉影片，一開始先以「對不起」開頭，他說，他是車行負責人兼店長，今天因為個人的情緒控管不佳，做了非常不好的事情跟環保人員發生了衝突。

他現在知道輪胎是屬於事業廢棄物，在這邊他要先跟所有環保人員說聲「對不起」，他不應該在公共場合上，對我們最辛苦的環保人員，做出這種粗魯、沒有禮貌、沒有水準的這種動作出來，他深深知道事情的嚴重錯誤，他對個人情緒管控不佳，造成大家觀感不佳，在此向所有社會大眾道歉。