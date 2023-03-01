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機車騎士不滿被叭持甩棍追車 警方確定開罰

聯合報／ 記者林保光／即時報導

吳姓男子（中）不滿遭按喇叭，在公車停車格停車亮甩棍要對方下車。圖／擷自社會事新聞影音
吳姓男子（中）不滿遭按喇叭，在公車停車格停車亮甩棍要對方下車。圖／擷自社會事新聞影音

網路社群今天貼出發生在高雄1段影片，顯示1名機車騎士停在公車停車格，持甩棍追趕，要攝影者一方下車，引起警方注意。今天上午警方通知雙方到場，確定對持甩棍的騎士以違反社會秩序維護法、道路交通管理處罰條例開罰。

據了解，2月22日上午10點多，吳姓男子騎車經過高雄市苓雅區中正一路與福安街口，後方李姓男子騎機車載呂姓男子，見他疑騎車使用手機，行車偏移不定，對他按喇叭，他便停在公車停車格，亮出甩棍，要李停車。呂乘後座便拿手機，錄下吳一路要李停車的影像，將影片貼網。

吳拿甩棍尾隨李、呂的機車，李、呂這方對他叫「加油、加油」，吳跟上說，「大胖下車啊」，李、呂這方直叫「喔、喔」笑個不停。影片貼網後，引起關注，稱吳「騎車使用手機遭叭心生不滿」、「拿出甩棍作勢威脅攔車」。

警方發現影片，調閱相關監錄畫面，調查雙方身分，今天上午10點，通知雙方到苓雅警分局調查。警方表示，吳確定在公車停車格停車，將依道路交通管理處罰條例開罰，另持甩棍要攔他人的車，將依違反社會秩序維護法查辦。

吳姓男子不滿遭後方騎士按喇叭，在公車停車格停車後亮出甩棍。圖／擷自社會事新聞影音
吳姓男子不滿遭後方騎士按喇叭，在公車停車格停車後亮出甩棍。圖／擷自社會事新聞影音

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