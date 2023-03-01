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轎車漂浮有人揮手！桃園女恍神衝入溝渠 獲救抱友痛哭

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市觀音區一名徐姓女子昨凌晨下班開車返家途中，疑似因精神不濟沒注意路況，不慎將車開進溝渠裡，在水中載浮載沉；警、消獲報後到場合力救援順利將人救起，徐女獲救後抱著友人痛哭，所幸她僅有受到輕微擦傷，經送醫後並無大礙。

觀音徐姓女子深夜開車恍神，昨凌晨掉入溝渠中，在車窗內拍床呼救被發現才倖免於難。記者楊湛華／翻攝
觀音徐姓女子深夜開車恍神，昨凌晨掉入溝渠中，在車窗內拍床呼救被發現才倖免於難。記者楊湛華／翻攝

大園分局新坡派出所昨凌晨3時許接獲民眾報案，在忠福路富源段296巷一處溝渠內，有一輛轎車在水中浮沉，且駕駛似乎受困車中，員警獲報後立即前往查看，隱約透過車窗玻璃看見駕駛在揮手求救，趕緊通知消防隊救援。

消防人員抵達後評估現場狀況，發現受困車輛的車門損毀，且遭水流包圍無法輕易打開，於是利用伸縮梯至溝渠中，先確認駕駛人的身體狀況，隨後以擊破工具打破後擋風玻璃，再引導駕駛人緩步爬向後車廂位置，由消防人員救出。

駕駛徐姓女子（49歲）獲救後因驚嚇過度，一度無法陳述發生情形，經警方聯繫其友人到場，徐女才回過神來緊抱友人放聲大哭。

徐女向警方表示，當時她下班開車返家行經事發彎道，因一時恍神沒注意路況，才會將車開進溝渠裡，事發當下她嚇到腦袋一片空白，不知該如何是好，幸好警方及消防人員及時到場救援，才讓她能順利脫困，非常感謝警、消的幫忙。

觀音徐姓女子深夜開車恍神，昨凌晨掉入溝渠中，在車窗內拍床呼救被發現才倖免於難。記者楊湛華／翻攝
觀音徐姓女子深夜開車恍神，昨凌晨掉入溝渠中，在車窗內拍床呼救被發現才倖免於難。記者楊湛華／翻攝
徐女驚嚇過度，抱著友人痛哭。記者楊湛華／翻攝
徐女驚嚇過度，抱著友人痛哭。記者楊湛華／翻攝

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