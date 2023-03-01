轎車漂浮有人揮手！桃園女恍神衝入溝渠 獲救抱友痛哭
桃園市觀音區一名徐姓女子昨凌晨下班開車返家途中，疑似因精神不濟沒注意路況，不慎將車開進溝渠裡，在水中載浮載沉；警、消獲報後到場合力救援順利將人救起，徐女獲救後抱著友人痛哭，所幸她僅有受到輕微擦傷，經送醫後並無大礙。
大園分局新坡派出所昨凌晨3時許接獲民眾報案，在忠福路富源段296巷一處溝渠內，有一輛轎車在水中浮沉，且駕駛似乎受困車中，員警獲報後立即前往查看，隱約透過車窗玻璃看見駕駛在揮手求救，趕緊通知消防隊救援。
消防人員抵達後評估現場狀況，發現受困車輛的車門損毀，且遭水流包圍無法輕易打開，於是利用伸縮梯至溝渠中，先確認駕駛人的身體狀況，隨後以擊破工具打破後擋風玻璃，再引導駕駛人緩步爬向後車廂位置，由消防人員救出。
駕駛徐姓女子（49歲）獲救後因驚嚇過度，一度無法陳述發生情形，經警方聯繫其友人到場，徐女才回過神來緊抱友人放聲大哭。
徐女向警方表示，當時她下班開車返家行經事發彎道，因一時恍神沒注意路況，才會將車開進溝渠裡，事發當下她嚇到腦袋一片空白，不知該如何是好，幸好警方及消防人員及時到場救援，才讓她能順利脫困，非常感謝警、消的幫忙。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言