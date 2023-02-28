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女搭白牌車回家睡著 指控運將「起色心」戴套欲性侵...被喝斥瞬間軟掉

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

一名25歲女子昨天晚上跟好友在北市飲酒歡樂，今天早上8點多搭白牌計程車返回新北住家，途中在後座睡著，她指控駕駛見她好身材「色心大發」，變換行車方向開去郊區無人處欲性侵，所幸她即時醒來，大聲喝斥對方才作罷，要求開車下山後，立刻轉搭其他計程車至派出所報案。

警方今天早上近9點獲報，循線調閱監視器畫面釐清，鎖定白牌計程車司機是顏姓男子（45歲），他今天下午到案稱「只有摸，沒有性侵」，但被害者指證歷歷，警詢後依妨害性自主罪嫌函送法辦。據悉，顏男沒有相關前科。

被害者指控，今天早上在車上後座醒來，發現內褲被褪下，再抬頭一看，對方竟然掏出生殖器在旁不斷摩擦、搓揉胸部，而且「他的生殖器還戴上了保險套」，根本就是意圖性侵，立刻大叫，大聲喝斥「在幹嘛，現在立刻送我回家」，對方才作罷。

被害者說，對方被嚇到，本來想「霸王硬上弓」直接軟掉，一邊穿上褲子一邊低聲說「對不起」，待車開車下山後停等紅燈之際，她要求下車，隨即轉搭另一輛計程車離去，回家前至派出所報案，堅持提告。

計程車 性侵 生殖器

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