影／三重承德里資收站火警波及3機車 竟是2名少年縱火
新北市三重區承德里資源回收站，今天清晨突然失火波及3輛機車，警方擴大追查，發現竟是2名10幾歲的男童縱火，被帶回警局嚇哭。2人均被依公共危險罪及少年事件處理法，函送少年法庭審理。
資收站設在龍門路274巷三德公園邊，清晨5時許突然失火向外延燒，雖然消防隊迅速撲滅，旁邊停放3輛機車燒到半毀。警方調閱街道監視器，並未發現可疑人物接近，但這個資收站管理很好，常獲表揚、被媒體報導，自燃的可能性不高。
由於是連續假期，警方等到上午8時許聯繫區公所和里長，調閱公園內監視器，發現竟是2個男童所為，其中1人朝紙類回收箱點火，火勢很快就竄大。
員警9時許循線在附近民宅找到人，2個男童正躺在阿嬤家的客廳呼呼大睡，被叫醒帶回派出所。2人是朋友，其中14歲在學少年嚇哭聲稱：「我就叫他不要放火！他不聽。」另1名15歲中輟少年很淡定，坦承縱火，供稱因為無聊、好玩。２人均被函送法辦，警詢後由長輩帶回家。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言