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影／三重承德里資收站火警波及3機車 竟是2名少年縱火

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區承德里資源回收站，今天清晨突然失火波及3輛機車，警方擴大追查，發現竟是2名10幾歲的男童縱火，被帶回警局嚇哭。2人均被依公共危險罪及少年事件處理法，函送少年法庭審理。

資收站設在龍門路274巷三德公園邊，清晨5時許突然失火向外延燒，雖然消防隊迅速撲滅，旁邊停放3輛機車燒到半毀。警方調閱街道監視器，並未發現可疑人物接近，但這個資收站管理很好，常獲表揚、被媒體報導，自燃的可能性不高。

由於是連續假期，警方等到上午8時許聯繫區公所和里長，調閱公園內監視器，發現竟是2個男童所為，其中1人朝紙類回收箱點火，火勢很快就竄大。

員警9時許循線在附近民宅找到人，2個男童正躺在阿嬤家的客廳呼呼大睡，被叫醒帶回派出所。2人是朋友，其中14歲在學少年嚇哭聲稱：「我就叫他不要放火！他不聽。」另1名15歲中輟少年很淡定，坦承縱火，供稱因為無聊、好玩。２人均被函送法辦，警詢後由長輩帶回家。

三重區承德里資源回收站今天清晨失火，消防隊趕抵撲滅火勢，旁邊停放的3輛機車被波及半毀。記者林昭彰／翻攝
三重區承德里資源回收站今天清晨失火，消防隊趕抵撲滅火勢，旁邊停放的3輛機車被波及半毀。記者林昭彰／翻攝
三重區承德里設在三德公園邊的資源回收站，今天清晨突然失火，消防隊撲滅之後，初步勘驗疑為紙類回收箱起火。記者林昭彰／翻攝
三重區承德里設在三德公園邊的資源回收站，今天清晨突然失火，消防隊撲滅之後，初步勘驗疑為紙類回收箱起火。記者林昭彰／翻攝
三重區承德里資源回收站，今天清晨失火波及3輛機車，警方擴大追查，發現竟是2名10幾歲的男童縱火。記者林昭彰／翻攝
三重區承德里資源回收站，今天清晨失火波及3輛機車，警方擴大追查，發現竟是2名10幾歲的男童縱火。記者林昭彰／翻攝

監視器

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