影／三重承德里資收站火警波及3機車 竟是2名少年縱火

新北市三重區承德里資源回收站，今天清晨突然失火波及3輛機車，警方擴大追查，發現竟是2名10幾歲的男童縱火，被帶回警局嚇哭。2人均被依公共危險罪及少年事件處理法，函送少年法庭審理。

資收站設在龍門路274巷三德公園邊，清晨5時許突然失火向外延燒，雖然消防隊迅速撲滅，旁邊停放3輛機車燒到半毀。警方調閱街道監視器，並未發現可疑人物接近，但這個資收站管理很好，常獲表揚、被媒體報導，自燃的可能性不高。

由於是連續假期，警方等到上午8時許聯繫區公所和里長，調閱公園內監視器，發現竟是2個男童所為，其中1人朝紙類回收箱點火，火勢很快就竄大。