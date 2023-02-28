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台9線車道切換失控...休旅車自撞燈桿車體破碎 副駕女傷重不治

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

台9線花蓮瑞北段今天發生車禍，一輛灰色休旅車疑似車速過快，自撞路中間的燈桿，不但車頭全毀，副駕駛座前面車體破碎，下方的輪胎更直接噴飛路旁，零件四散滿地。副駕駛座的65歲林姓女子經送醫搶救後傷重不治，詳細事故原因待警方釐清。

今天下午64歲的駕駛載著3名友人開在台9線北上車道，行經瑞北段時，要從外車道切進內車道，疑似車速快失控自撞路中央的燈桿。除了車頭全毀，副駕駛座疑似是撞擊點，車體被撞得凹陷，且右前輪胎脫離車體，燈桿電燈泡也被撞得掉到地上，可見當時撞擊力道很大。

警消獲報趕抵現場，緊急將車上4人送醫救治，其中坐在副駕的林姓女子經搶救後，因傷重宣告不治，事故原因尚待警方調查。

台9線瑞北路段於2019年拓寬，但車禍事故頻傳，去年發生1起死亡車禍，近20起受傷事故，曾有死者家屬到現場拉白布條抗議，質疑「道路設計不當」。警方釐清事故原因後，發現除了1件是酒駕外，其餘多為車速過快，未注意車前狀況，該路段已設置限速70公里的測速照相機，盼遏止超速釀成事故。

台9線花蓮瑞北段發生車禍，一輛灰色休旅車疑似車速過快，自撞路中間的燈桿，車頭全毀。圖／民眾提供
台9線花蓮瑞北段發生車禍，一輛灰色休旅車疑似車速過快，自撞路中間的燈桿，車頭全毀。圖／民眾提供
休旅車疑似車速過快自撞路中間的燈桿，副駕駛座的女子經送醫搶救後傷重不治。圖／民眾提供
休旅車疑似車速過快自撞路中間的燈桿，副駕駛座的女子經送醫搶救後傷重不治。圖／民眾提供
台9線花蓮瑞北段一輛灰色休旅車疑似車速過快，自撞路中間的燈桿。圖／民眾提供
台9線花蓮瑞北段一輛灰色休旅車疑似車速過快，自撞路中間的燈桿。圖／民眾提供

車道 車禍 花蓮

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