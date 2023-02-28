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七旬翁新北貢寮桃源谷倒下命危 消防人員搶救送醫
一名70多歲男子今天與家人登山，傍晚在新北市貢寮區桃源谷登山口附近時突倒下，有民眾協助CPR急救，消防人員趕至時發現已經OHCA，接力送醫命危搶救中。
第六大隊今天下午4時36分獲報，新北市貢寮區桃源谷登山口上去約10至15分鐘，一名70多歲男子突倒下待救，為一家人4大2小前往爬山，先前無異狀無外傷，但有高血壓病史。
消防人員到場發現男子在桃源古道的草嶺線，目前OHCA，有民眾協助CPR。消防人員攜帶自動CPR設備及搬運器材，由消防及義消齊力將患者送往澳底醫療救護中心急救。
消防局出動汐止中隊、貢寮、雙溪分隊共6車14名警消前往。瑞芳警分局也前往協助，送保健站沒有呼吸及脈博，全力搶救中。
新北市政府消防局第六大隊大隊長莊渝淵表示，如發現OHCA病患，第一時間務必先撥打119報案請求協助，並冷靜依循消防局指揮中心派遣員指引確實施行CPR程序，期能有效提升急救成功率。
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