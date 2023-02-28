快訊

無法溫飽卻頻見金正恩愛女「白胖臉龐」 北韓飢民敢怒不敢言

PLG／聲援弟弟罕見動怒 林書豪：他被批評我很生氣

蔡天鳳遇害後「隱藏貼文」竟離奇曝光 網一看嚇：渾身起雞皮疙瘩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七旬翁新北貢寮桃源谷倒下命危 消防人員搶救送醫

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

一名70多歲男子今天與家人登山，傍晚在新北市貢寮區桃源谷登山口附近時突倒下，有民眾協助CPR急救，消防人員趕至時發現已經OHCA，接力送醫命危搶救中。

第六大隊今天下午4時36分獲報，新北市貢寮區桃源谷登山口上去約10至15分鐘，一名70多歲男子突倒下待救，為一家人4大2小前往爬山，先前無異狀無外傷，但有高血壓病史。

消防人員到場發現男子在桃源古道的草嶺線，目前OHCA，有民眾協助CPR。消防人員攜帶自動CPR設備及搬運器材，由消防及義消齊力將患者送往澳底醫療救護中心急救。

消防局出動汐止中隊、貢寮、雙溪分隊共6車14名警消前往。瑞芳警分局也前往協助，送保健站沒有呼吸及脈博，全力搶救中。

新北市政府消防局第六大隊大隊長莊渝淵表示，如發現OHCA病患，第一時間務必先撥打119報案請求協助，並冷靜依循消防局指揮中心派遣員指引確實施行CPR程序，期能有效提升急救成功率。

七旬翁新北貢寮區桃源谷突倒下，消防人員搶救送醫命危。記者游明煌／翻攝
七旬翁新北貢寮區桃源谷突倒下，消防人員搶救送醫命危。記者游明煌／翻攝
七旬翁新北貢寮區桃源谷突倒下，消防人員搶救送醫命危。記者游明煌／翻攝
七旬翁新北貢寮區桃源谷突倒下，消防人員搶救送醫命危。記者游明煌／翻攝
七旬翁新北貢寮區桃源谷突倒下，消防人員搶救送醫命危。記者游明煌／翻攝
七旬翁新北貢寮區桃源谷突倒下，消防人員搶救送醫命危。記者游明煌／翻攝

CPR 貢寮 高血壓

延伸閱讀

總統大選支持民調下滑7% 侯友宜：現在最重要是新北市政

竹科液態氮外洩飄詭異雲海 消防局調查揭元凶

新北最大教育博覽會 明日正式開展

感受特色助孩童適性選擇 新北高中職線上博覽會明開跑

相關新聞

疑視線死角...蘆洲七旬翁突倒在停車場入口 七旬婦開車輾過拖行

新北市蘆洲區長榮路某社區下午4時許發生離奇車禍，73歲毛姓老翁突然倒在地下停車場入口，約4分鐘之後，72歲賴姓老婦駕駛轎...

女山友落單不慎墜能高越嶺道深谷 遺體吊掛下山

來自高雄的49歲嚴姓女山友趁著228連假，與朋友、領隊組成15人登山團，挑戰花蓮能高越嶺道，卻在26日於五甲崩壁附近不慎...

戴安全帽口罩購物被懷疑是跟蹤狂 高雄男衰進警局

高雄簡姓男子戴著安全帽、口罩進全聯購物，兩名女顧客認為簡眼睛盯著她們看，報警將簡男帶回，依社會秩序維護法移送裁罰；簡男喊...

高雄工地糾紛3人受傷送醫 1人腹部遭刺傷身亡

高雄橋頭區新南一街工地處，今天中午發生工人傷害糾紛，51歲柯姓男子與另2名同事發生爭執，柯男突然持刀攻擊對方，卻反遭奪刀刺傷腹部等...

竹科液態氮外洩飄詭異雲海 消防局調查揭元凶

竹市消防局表示，新竹科學園區力行四路附近今天有白色氣體逸散，初判疑是某廠商輸送液態氮過程中洩漏，但經查是輸送液態氮過程因...

國3中和隧道3車追撞 小貨車「撞爛車尾」畫面曝光

國道3號北向34.5K處中和隧道，今天中午11點39分發生3車追撞事故，警方獲報趕抵，發現是年約40歲的陳姓男子，開小貨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦