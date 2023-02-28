戴安全帽口罩購物被懷疑是跟蹤狂 高雄男衰進警局

高雄簡姓男子戴著安全帽、口罩進全聯購物，兩名女顧客認為簡眼睛盯著她們看，報警將簡男帶回，依社會秩序維護法移送裁罰；簡男喊冤，稱要買東西剛好跟兩名女子雷同，才會站在她們旁邊，法官根據監視器畫面，發現同一貨架區還有其他民眾，簡男也確實有購物紀錄，沒有危害兩名女顧客安全，判不罰。

判決指出，去年11月10日下午6時許，簡男到鳳山區全聯購物中心購買礦泉水2瓶、豆漿1瓶及麵包1塊，準備離開時，在結帳區被一名女顧客喝斥「別再跟蹤了」，當時也準備結帳的另一名女顧客聽到後，認為簡男在商品區也常常盯著她，懷疑簡男跟蹤，兩人一同報警。

警方到場，兩名女顧客直指簡男進到賣場後，視線一直盯著兩人看，且不管走到哪一排貨架區，簡男都會跟上來，最靠近時甚至不到1公尺。其中一名女顧客說試圖走到簡男視覺死角觀察，發現簡疑似在找她，才會在結帳區大聲喝斥，阻止簡男行為。

由於簡男在賣場頭戴安全帽、口罩，被懷疑是刻意蒙面偽裝，警詢後依社會秩序維護法第63條第1項第6款「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞之行為」，移送鳳山簡易庭裁罰，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰緩。

鳳山簡易庭審理時，簡男喊冤，稱他可能是跟兩名女生買的東西雷同，才會剛好站在同一區貨架，他並沒有驚嚇或性騷擾兩人的意圖。

法官勘驗監視器畫面，當時疫情嚴峻，簡男騎機車到全聯，戴著安全帽、口罩購物還算合理，與社維法規範的蒙面或偽裝有別，另外，簡男雖與兩名女子在同一貨架區，也確實往兩人方向張望，但當時同一區還有其他民眾購物，兩人並非單獨與簡男處在密閉空間。