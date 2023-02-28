南投服務區點外賣 外送員「使命必達」騎上國道吃罰單嘆：被陰了

外送已成消費主流，除了趕時間，使命必達更是重點。國道三號南投服務區昨天竟有機車行駛，國道警方發現是foodpand外送員將他攔下，得知有人點餐，他依定位走中寮便道送貨，但服務區也屬高速公路，警方依法開單告發，外送員得吃上三千元以上罰單。

國道三號南投服務區是南投地標，除了可由高速公路進入外，服務區後方還有一條中寮便道可以通行，讓中寮鄉民可以不用繞遠路，就近連上國道三號。

國道第七警察大隊名間分隊昨天下午到南投服務區巡邏，發現foodpand外送員騎著重機車在服務區尋找訂餐客戶，員警立刻將他攔下。這名外送員也在臉書「外送員薪情分享及問題討論區」貼文，認為接單取完餐，備註新東陽服務區，他便根據手機定位路線騎上去，後來被警車攔下，原來人在高速公路休息站，被警方開單告發，感覺「被陰了」，質疑消費者人在服務區，為何還要訂外賣？