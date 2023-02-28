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女山友落單不慎墜能高越嶺道深谷 遺體吊掛下山

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女山友落單不慎墜能高越嶺道深谷 遺體吊掛下山

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

來自高雄的49歲嚴姓女山友趁著228連假，與朋友、領隊組成15人登山團，挑戰花蓮能高越嶺道，卻在26日於五甲崩壁附近不慎墜谷，昨天搜救人員發現已明顯死亡，遺體今天由直升機吊掛下山，嚴女姊姊已趕赴花蓮處理後事。

花蓮縣消防局表示，該15人組成的登山團24日從南投屯原入，預計26日從秀林鄉銅門村下山，於26日在能高越嶺道有一名49歲嚴姓女子墜落山谷。搜救隊昨天於步道下方約100公尺尋獲墜谷的嚴女，已沒有生命跡象。由於五甲崩壁路段崎嶇難行，今天遺體交由空勤直升機協助吊掛，運送下山。

據了解，嚴女戶籍在屏東縣，人住高雄市，利用228連假4天攀登能高越嶺道，由於腳程跟不上大家，落單在隊伍最後面，卻不慎墜谷。今天嚴女的姊姊到直升機降落的德興運動場，接妹妹到花蓮市殯儀館，很難過妹妹發生意外天人永隔。

本月20日，前民進黨台中立委林豐喜之子林維新，攀登能高越嶺道時，不慎墜落邊坡死亡；僅相隔6天，26日嚴姓女子跟著登山團隊，也在能高越嶺約24公里處，墜落約100公尺邊坡身亡。

消防局第二大隊長王明忠指出，想要登百岳，個人要審慎評估自身體力，千萬不要高估自己的能力，裝備更要齊全，最重要的是結伴同行，彼此有個照應。提醒不要網路上揪團，彼此不認識，上山各爬各的路，甚至領隊不清楚每個人體力狀況，這樣自身安全會有很大的疑慮。

王明忠說，除了評估自己體力技能狀況，在裝備上記得準備通訊衛星電話，至少領隊要帶著，若不幸發生意外，可及時向外求援，以免耽誤寶貴救援時間。

另外，外界懷疑該登山團是否有申請入山，消防局表示，初步了解路線能高越嶺南段非縣內所列管制山域，因此非屬花蓮縣自治條例開罰範疇；而這起墜谷意外仍在執行中，搜救行動結束後，會再詳細檢視是否有涉及花蓮縣自治條例違規情事。

搜救人員於步道下方約100公尺尋獲墜谷的嚴女，已沒有生命跡象，人員將遺體拉上來並由直升機吊掛下山。圖／花蓮縣消防局提供
搜救人員於步道下方約100公尺尋獲墜谷的嚴女，已沒有生命跡象，人員將遺體拉上來並由直升機吊掛下山。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮 能高越嶺道 直升機 林豐喜

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