新北永和賣場螢幕、電視牆播「防詐宣傳片」 警：期許民眾學會識詐

新北市警永和分局把握228連續假期，強力宣導反詐騙，昨天由分局長李崇偉率偵查隊長李志祥、各派出所員警，至轄內百貨公司、電影城、3C電子賣場等人潮眾多處，宣導「識詐觀念」，期間播放跟藝人「龍哥」龍天翔合作拍攝的「假投資」、「愛情詐騙」兩部1分鐘防詐宣傳片，活動順利圓滿。

永和警方積極跟轄內業者合作，包括比漾廣場、喜樂時代影城、永和錢櫃、星光大道KTV、燦坤3C、全國電子專賣店等，經溝通「落實識詐觀念」，都願意幫忙播放「永和打詐隊」製作的1分鐘短片，期許達到與商業廣告同級的行銷效果。

永和警方說，業者均願意善盡社會責任，提供入口電視牆或賣場液晶螢幕，播放分局防詐短片，提醒民眾小心詐騙，為警方打詐工作注入活水，步入「識詐」數位化的新階段。

此外，「最美里長」永和區永福里長陳紫渝，也在臉書粉絲專頁，分享警政署長黃明昭至警察廣播電台錄製的犯罪預防宣導節目，包含假網路拍賣購物、假投資詐欺、解除ATM分期付款詐騙、假愛情交友及假冒親友詐騙共5種詐欺案件，許多網友留言「謝謝里長提醒」、「實用的資訊」。