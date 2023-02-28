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228連假提早掃墓 彰化公墓雜草火警今天已10起
部分民眾利用228連假提早掃墓，彰化縣今天已有10件公墓、雜草火警，彰化縣消防局也提醒民眾，祭祖掃墓時勿用燃燒方式整地除草，若焚燒紙錢後，殘火一定要確實澆熄，以免延燒。
通常清明節前二周假日掃墓人潮、車潮會開始湧現，不過也有不少民眾提早在228連假就前往掃墓，彰化縣今天共通報10起雜草火警，其中6件是公墓雜草火警包括下午福興鄉社尾橋旁公墓、彰化市國聖國小、培元中學附近二處公墓雜草火警，消防隊陸續出動滅火。
彰化消防局長施順仁表示，消防局為加強山林田野墓地防火安全，已規畫清明期間消防安全整備，並協調各鄉鎮市公所事先清除各墓地地區周圍雜草，另設置冥紙集中站，再載往焚化爐，避免用火不慎造成山林火災。
針對傳統公墓發生火災頻率較高的墓區，消防局也會在清明節前派消防人員在現場提供水源及水袋，或設無人水袋宣導站提供小水袋，供民眾於用火後澆熄火源以防止延燒雜草。
施順仁提醒民眾，清明祭祖掃墓最好除草不用火、紙錢不燃燒、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走，隨手、隨時做好火災預防小動作，就可以避免火災發生。
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