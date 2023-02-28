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新竹西濱路4車追撞 小貨車車頭變形2人遭夾受困

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

新竹西濱路一段南下、竹港大橋上，今天中午發生4車追撞事故，其中1輛小貨車車上2人遭變形車頭夾住，痛苦垂頭等待救援，所幸救援人員立即到場使用破壞剪將2人救出，經救出送醫後發現都有骨折情況，事故一共造成4人受傷，發生原因還有待釐清。

新竹縣消防局表示，豐田分隊消防車及救護車今天中午12時許接獲通報後，立即在12時26分抵達現場，現場有4車追撞並釀成4名傷患，除了第4台小貨車上前座的2名駕駛及乘客遭夾困，還有1名乘客自行脫困，以及第3台的計程車駕駛胸口疼痛。

年約60歲的小貨車駕駛受困在車內時，向救援人員表示自己左小腿骨折，非常痛，救援人員立刻拿來油壓破壞器材組支撐撐開車體駕駛座，將受困駕駛救出後立即包紮、固定骨折患處並載送往中醫大新竹附醫急救。

另一名同樣被夾困的42歲男性小貨車乘客，一度痛到垂頭，他向救援人員表示兩隻腳疼痛劇烈都好像骨折，被救出後立即送往竹北東元醫院急救。

小貨車追撞前車車頭當場變形，車上2人慘遭夾斷腿骨折。記者巫鴻瑋／翻攝
小貨車追撞前車車頭當場變形，車上2人慘遭夾斷腿骨折。記者巫鴻瑋／翻攝

骨折 新竹

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