228連假苗栗警方一兼二顧 疏導交通還宣導防詐騙

228連假，苗栗縣知名景點，紛紛出現大量觀光人潮，到大湖採草莓、南庄老街遊玩，還有通霄白沙屯拱天宮參拜媽祖也是人擠人，當地轄區警局一方面加強交通疏導，也趁人潮聚集，積極宣導防詐騙，宛如另類景觀。

警方表示，疫情爆發以來，隨著民眾使用網路頻率增加，詐欺犯罪不斷攀升，各式各樣詐騙手法充斥民眾日常生活中，受害情形日益嚴重，損失金額屢創新高。為有效解決問題，避免民眾受騙受害，行政院頒布「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以「識詐、堵詐、阻詐及懲詐」等4大面向為行動策略，並將「識詐」教育宣導列為首要工作，斷絕民眾受騙機會。

今天上午，趁228連假最一天，大湖警分局分局長宋俊良率隊到大湖酒莊，並邀請苗栗縣吉祥物貓裏喵，針對「假投資、假交友、假網拍、假借貸、解除分期付款、虛擬遊戲點數」等最常見的詐騙手法加強宣導；頭份警分局由分局長林育旺率隊，前往南庄老街、蘇維拉莊園等人潮聚集處，並利用鄉公所及各園區的電子看板，播放「阿昭署長一系列防詐宣導影片」。

另外，通霄分局長陳至瑋也到拱天宮，親向進香參拜民眾宣講，隨行志工也走進人群，高舉各項防詐標語，提醒廣大香客們常見詐欺手法，並提醒大家注意隨身財物，預防扒竊情事發生。