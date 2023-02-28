影／開超跑？代號瑪莎拉蒂、法拉利 警三峽逮詐騙集團車手

新北市警方日前在三峽北大特區某停車場，逮捕到3名詐騙集團取款車手，發現他們在通訊群組的代號，分別是「瑪莎拉蒂」、「法拉利」等，一度懷疑這些人出入開超跑？查證發現2個是粗工、1個甚至未成年。

三峽警分局偵查隊隊員徐培軒、黎晨瑩，22日傍晚巡簽金融機構時，在文化路某超商發現37歲陳姓男子，操作ATM取款時間耗很久，附近還有38歲林姓男子負責把風。

員警通報北大派出所，並尾隨2人走到學成路某停車場，看見他們將牛皮紙袋等物交給陳姓少年，3人鬼鬼祟祟交頭接耳。待支援警力趕抵，立刻上前盤查，發現紙袋裝有剛提領的27萬元現金、6張提款卡，全部帶回調查。

經查，陳、林2人當天稍早先在三峽地區某速食店，躲進廁所向陳姓少年領取提款卡，領完錢再約在學成路停車場交付現金和卡給陳姓少年，不料被警方查獲。

員警發現其中2人在通訊群組的代號分別是「瑪莎拉蒂」、「法拉利」，但其實陳男是園藝工人、林男是臨時粗工，因貪圖每次提領詐騙贓款可抽取2%至3%金額，甘願冒險當車手，警詢後3人均依詐欺、洗錢等罪嫌移送法辦，其中陳、林2人被收押。

警方後續找到3名被害人，高雄24歲鍾小姐是在臉書看到家庭代工廣告，聽從指示把提款卡寄給對方、等候工作通知，隔天卻發現戶頭裡多了好多筆來路不明的款項。