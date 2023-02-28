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竹市警KTV大廳包廂循環播「公帶」「洗腦」民眾防詐

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

詐騙案件頻傳，手法日新月異，為讓民眾認識詐騙集團常用手法，新竹市警察局第二分局利用228連假期間前往轄內視聽歌唱業、里民活動中心等場所，由分局函文請KTV業者配合在大廳、包廂以「公帶」方式循環播放反詐宣導影片，希望「洗腦」民眾防詐意識。

警方指出，228連假期間民眾外出機率高，特別在在轄內KTV播放警政署長反詐騙YouTube影片，向民眾宣導各類詐騙手法，教導民眾識別詐騙。

另外，因詐騙集團常利用政府普發現金政策，以詐術對長者行騙，也特別利用社區治安座談會向長者教學桌遊遊戲前，對其宣導是類詐騙手法，呼籲民眾如遇疑似詐騙情形，可撥打165反詐騙專線諮詢。

警第二分局分局長林昆達表示，行政院為徹底打擊詐騙行為，特別訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，竹市警方透過多元宣導，盼能讓民眾了解各種詐騙手法，達成「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大綱領，建立防詐騙、擋金流、清集團的終極目標。

警方利用228連假期間前往轄內視聽歌唱業、里民活動中心等場所，由分局函文請KTV業者配合在大廳、包廂以「公帶」方式循環播放反詐宣導影片，希望「洗腦」民眾防詐意識。圖／警方提供
警方利用228連假期間前往轄內視聽歌唱業、里民活動中心等場所，由分局函文請KTV業者配合在大廳、包廂以「公帶」方式循環播放反詐宣導影片，希望「洗腦」民眾防詐意識。圖／警方提供
警方利用228連假期間前往轄內視聽歌唱業、里民活動中心等場所，由分局函文請KTV業者配合在大廳、包廂以「公帶」方式循環播放反詐宣導影片，希望「洗腦」民眾防詐意識。圖／警方提供
警方利用228連假期間前往轄內視聽歌唱業、里民活動中心等場所，由分局函文請KTV業者配合在大廳、包廂以「公帶」方式循環播放反詐宣導影片，希望「洗腦」民眾防詐意識。圖／警方提供

詐騙集團 連假 KTV

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