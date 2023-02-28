影／酒駕女逆向撞軍車3人受傷 驚險影片曝光

一名女子今天涉嫌酒後開車，經台中市大雅區清泉路，逆向撞上一輛軍車，造成2車共3人受傷，女子酒精濃度已超標，警方依公共危險罪嫌移送法辦。

台中市大雅警分局調查，今天早上7點15分，在大雅區清泉路段發生對撞車禍，23歲黃女開轎車沿清泉路都會公園往東大路方向行駛，突然開進對向車道，與對向駕駛軍車對撞，車上23歲廖姓軍人與乘客楊男都受傷，員警到場發現，轎車與軍車前車頭受損嚴重， 黃女左右膝蓋受傷，軍車駕駛及乘客頭部受傷，送醫後均無大礙。

轎車駕駛黃女經酒精濃度呼氣值測試超標，全案調查後依涉嫌公共危險罪函請地檢署偵辦，警方呼籲，喝酒不開車、開車不喝酒，酒駕零容忍已是全民共識，若有用車需求應尋代駕服務或搭車回家，切勿心存僥倖稍事休息便駕車上路，以維用路人安全，避免事故發生。