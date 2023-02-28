影／清明節快了卻送月餅？ 深夜外送禮盒藏毒

新北市蘆洲區光榮路，日前有1輛轎車深夜違停，駕駛面對警方盤查自稱外送員正在找路，被瞥見車內有1個中秋月餅禮盒，感覺很怪。他嘴裡嘟嘟囔囔慌張自行打開受檢，馬上被看見50包卡西酮毒品咖啡。

複姓歐陽的31歲男子，25日深夜11時許將車違停紅線路段也不靠邊，占用一半車道，蘆洲警分局三民派出所副所長侯鴻傑、警員謝家豪巡邏路過，又折返查看。

男子拿出2支手機佯稱正在尋找24小時藥局，被看見車內有1個禮盒，外包裝寫著「月餅」2字。警方徵求同意檢查，他便顯得慌張，卻故作鎮定反駁說：「我沒有緊張！」

隨後禮盒一打開就被看見塞滿毒品咖啡包，員警大聲喝斥：「這什麼東西啦，就咖啡包你跟我說你不知道。」他又連珠炮說3次：「我不知道！」喊冤：「這不是我的東西，我不知道。」

經查這50包毒咖啡總共237.9公克，男子辯稱受託從中和接貨，準備外送到陽明山，不知道禮盒內裝何物，但是他連委託人及收件人都說不清楚，被懷疑是專門運送毒品的快遞，警詢後依違反毒品危害防制條例移送法辦。